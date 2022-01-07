Tiroid kanseri dediler paratiroid adenomu çıktı - Son Dakika

İstanbul'da yaşayan Metin Doğan (50), vücudunda yaygın ağrılar olması üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan ilk tetkikler sonucunda tiroid kanseri tanısı konuldu. Kanser tanısı konulunca yıkılan Metin Doğan başka bir hastane ve hekime başvurduğunda kanser olmadığını, paratiroid adenomu olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

İstanbul Kartal'da yaşayan Metin Doğan, rutin olarak altı ayda bir yaptırdığı kan tahlillerinde kalsiyum ve fosfor değerlerinin yüksek çıkması ve vücudunda yaygın ağrılar olması üzerine hastaneye başvurdu. Ultrasonda tiroid bezinde yaklaşık 2,5 santimetre çapında nodül olduğu ve bu nodüle biyopsi yapılması gerektiği bilgisi verildi. Yapılan biyopsi sonucunda verilen patoloji raporunda tiroid kanseri olduğu ve mutlaka ameliyat olarak tüm tiroid bezinin alınması gerektiği söylendi. Metin Doğan, farklı bir görüş almak için Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan'a başvurdu. Doğan'a yapılan tetkikler sonucu ve hekimin dikkati sayesinde tiroid kanseri olmadığı, paratiroid adenomu olduğu bilgisi verildi.

"SON KARARI AMELİYATTA VERDİK"

Prof. Dr. Erhan Ayşan yaptığı ultrasonda tiroid bezinde herhangi bir nodül olmadığını ve nodül sanılan 2,5 santimetre çapındaki oluşumun aslında iyi huylu bir paratiroid bezi adenomu olduğunu fark etti. "Ancak yine de bir hata olmaması için yapılan biyopsinin parçalarını iki farklı patoloji uzmanına daha inceletmek istedim" diyen Prof. Dr. Ayşan, görünümün tiroid kanseri ile uyumlu olmasına rağmen son kararın ameliyatta verileceğini söyleyerek hastayı bilgilendirdikten sonra ameliyata aldı.

Ameliyatta tiroid kanseri olarak raporlanan kitlenin, tiroide çok yakın bir paratiroid adenomu olduğu tespit edildiğini söyleyen Prof. Ayşan, "Yine de tedbir olarak tiroid bezinin bir bölümü alındı. Ameliyat sonrası yapılan patolojik incelemede kitlenin iyi huylu bir paratiroid adenomu olduğu ve tiroidde hiçbir kanser bulgusu olmadığı raporlandı" diye konuştu.

"PARATİROİD ADENOMLARI TİROİD KANSERİ İLE KARIŞTIRILABİLİYOR"

Metin Doğan'ın hastalık sürecinin trajik ve şanssız bir şekilde başladığını ancak sonunun iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Erhan Ayşan, "Ne yazık ki paratiroid adenomlarının radyolojik görünümleri tiroid kanserlerine çok benzer. Ayrıt etmek için deneyimli bir göz çok önemli. Bu kitleyi en başında görseydim, biyopsiye gerek duymazdım. Diğer yandan boyunda görülen her kitleye hemen iğne biyopsisi yapılması da bir başka yanlış. Nitekim iğne biyopsisinde bazı tür paratiroid adenomları, tiroid kanserini çok iyi taklit eder. Nitekim Metin Bey'de de böyle oldu. Üç patolog bu biyopsi materyallerini inceledi ve üçü de tiroid kanseri şüphesi olduğunu söyledi. İşte böyle vakalarda deneyim çok önemli. Ultrasondaki görünümün tiroid kanseri ile uyumlu olmadığını fark etmeseydim bu hasta hem tüm tiroid bezinden olacaktı hem de paratiroid adenomu atlanmış olacak ve hasta tekrar ameliyat olmak zorunda kalacaktı. Neyse ki bunu ameliyat öncesinde fark ederek hem paratiroid adenomunu aldık hem de sağlıklı tiroid dokusunu yerinde bıraktık" dedi.

40 YAŞINDAN SONRA TİROİD ULTRASONU ŞART

Ülkemizin endemik bir guatr ülkesi olduğunu hem coğrafi hem genetik yapımızın tiroid kanserine ve guatra yatkınlık gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Erhan Ayşan, bu nedenle 40 yaşından sonra herkesin mutlaka bir tiroid ultrasonu çektirmesi gerektiği uyarısında da bulundu.

PARATİROİD ADENOMU NEDİR?

Paratiroid adenomlarının, paratiroid bezinin iyi huylu tümörleri olduğunu ve oldukça ender görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Erhan Ayşan, "Ancak bu tümörler erken teşhis konulup ameliyatla çıkartılmadıklarında kemiklerde, damarlarda ve böbreklerde ciddi hasarlar oluştururlar" bilgisini paylaştı.