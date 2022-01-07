Üye Girişi
Tiroid kanseri dediler paratiroid adenomu çıktı - Son Dakika

Tiroid kanseri dediler paratiroid adenomu çıktı

07.01.2022 10:00
Tiroid kanseri dediler paratiroid adenomu çıktı

İstanbul'da yaşayan Metin Doğan (50), vücudunda yaygın ağrılar olması üzerine hastaneye başvurdu.

İstanbul'da yaşayan Metin Doğan (50), vücudunda yaygın ağrılar olması üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan ilk tetkikler sonucunda tiroid kanseri tanısı konuldu. Kanser tanısı konulunca yıkılan Metin Doğan başka bir hastane ve hekime başvurduğunda kanser olmadığını, paratiroid adenomu olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

İstanbul Kartal'da yaşayan Metin Doğan, rutin olarak altı ayda bir yaptırdığı kan tahlillerinde kalsiyum ve fosfor değerlerinin yüksek çıkması ve vücudunda yaygın ağrılar olması üzerine hastaneye başvurdu. Ultrasonda tiroid bezinde yaklaşık 2,5 santimetre çapında nodül olduğu ve bu nodüle biyopsi yapılması gerektiği bilgisi verildi. Yapılan biyopsi sonucunda verilen patoloji raporunda tiroid kanseri olduğu ve mutlaka ameliyat olarak tüm tiroid bezinin alınması gerektiği söylendi. Metin Doğan, farklı bir görüş almak için Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan'a başvurdu. Doğan'a yapılan tetkikler sonucu ve hekimin dikkati sayesinde tiroid kanseri olmadığı, paratiroid adenomu olduğu bilgisi verildi.

"SON KARARI AMELİYATTA VERDİK"

Prof. Dr. Erhan Ayşan yaptığı ultrasonda tiroid bezinde herhangi bir nodül olmadığını ve nodül sanılan 2,5 santimetre çapındaki oluşumun aslında iyi huylu bir paratiroid bezi adenomu olduğunu fark etti. "Ancak yine de bir hata olmaması için yapılan biyopsinin parçalarını iki farklı patoloji uzmanına daha inceletmek istedim" diyen Prof. Dr. Ayşan, görünümün tiroid kanseri ile uyumlu olmasına rağmen son kararın ameliyatta verileceğini söyleyerek hastayı bilgilendirdikten sonra ameliyata aldı.

Ameliyatta tiroid kanseri olarak raporlanan kitlenin, tiroide çok yakın bir paratiroid adenomu olduğu tespit edildiğini söyleyen Prof. Ayşan, "Yine de tedbir olarak tiroid bezinin bir bölümü alındı.  Ameliyat sonrası yapılan patolojik incelemede kitlenin iyi huylu bir paratiroid adenomu olduğu ve tiroidde hiçbir kanser bulgusu olmadığı raporlandı" diye konuştu.

"PARATİROİD ADENOMLARI TİROİD KANSERİ İLE KARIŞTIRILABİLİYOR"

Metin Doğan'ın hastalık sürecinin trajik ve şanssız bir şekilde başladığını ancak sonunun iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Erhan Ayşan, "Ne yazık ki paratiroid adenomlarının radyolojik görünümleri tiroid kanserlerine çok benzer. Ayrıt etmek için deneyimli bir göz çok önemli. Bu kitleyi en başında görseydim, biyopsiye gerek duymazdım. Diğer yandan boyunda görülen her kitleye hemen iğne biyopsisi yapılması da bir başka yanlış. Nitekim iğne biyopsisinde bazı tür paratiroid adenomları, tiroid kanserini çok iyi taklit eder. Nitekim Metin Bey'de de böyle oldu. Üç patolog bu biyopsi materyallerini inceledi ve üçü de tiroid kanseri şüphesi olduğunu söyledi. İşte böyle vakalarda deneyim çok önemli. Ultrasondaki görünümün tiroid kanseri ile uyumlu olmadığını fark etmeseydim bu hasta hem tüm tiroid bezinden olacaktı hem de paratiroid adenomu atlanmış olacak ve hasta tekrar ameliyat olmak zorunda kalacaktı. Neyse ki bunu ameliyat öncesinde fark ederek hem paratiroid adenomunu aldık hem de sağlıklı tiroid dokusunu yerinde bıraktık" dedi.

40 YAŞINDAN SONRA TİROİD ULTRASONU ŞART

Ülkemizin endemik bir guatr ülkesi olduğunu hem coğrafi hem genetik yapımızın tiroid kanserine ve guatra yatkınlık gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Erhan Ayşan, bu nedenle 40 yaşından sonra herkesin mutlaka bir tiroid ultrasonu çektirmesi gerektiği uyarısında da bulundu.

PARATİROİD ADENOMU NEDİR?

Paratiroid adenomlarının, paratiroid bezinin iyi huylu tümörleri olduğunu ve oldukça ender görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Erhan Ayşan, "Ancak bu tümörler erken teşhis konulup ameliyatla çıkartılmadıklarında kemiklerde, damarlarda ve böbreklerde ciddi hasarlar oluştururlar" bilgisini paylaştı.


Tiroid kanseri dediler paratiroid adenomu çıktı
Tiroid kanseri dediler paratiroid adenomu çıktı
Tiroid kanseri dediler paratiroid adenomu çıktı
YORUMLAR
500

Metin Doğan, Ameliyat, İstanbul, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Tiroid kanseri dediler paratiroid adenomu çıktı - Son Dakika


Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor 7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor         
11:19
Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim! Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!         
11:12
Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi! Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi!         
11:01
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Semt pazarına dadanan yan kesici eltilerin akılalmaz taktiği! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarına dadanan yan kesici eltilerin akılalmaz taktiği! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
09:47
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24

Son Dakika Haberleri
11:20 Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı
11:18 7 Ocak saat 11.21! Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor
11:18 MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi
11:13 Beşiktaş'ta Alman hocayla görüşmeler son aşamaya geldi
11:11 Kendi ağzından Kibariye'nin hikayesi: Çingene dediler evet çingeneyim!
11:08 Bu haber memurları ilgilendiriyor! İşte kamu tesislerindeki yeni ücretler!
11:01 Tedirgin eden gelişme! 46 mutasyona sahip koronavirüs varyantı tespit edildi!
11:00 7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
10:54 Son dakika! Merkez Bankası beşinci müdahale büyüklüğünü açıkladı
10:49 Yerli otomobilin yeni modeli beğeni topladı! Park etme gibi birçok işlemi sürücüye ihtiyaç duymadan kendi yapacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 11:25:34. #1.11#
SON DAKİKA: Tiroid kanseri dediler paratiroid adenomu çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement