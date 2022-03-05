Trakya'da sedef hastalığı Türkiye ortalamasının üzerinde görülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'da sedef hastalığı Türkiye ortalamasının üzerinde görülüyor

05.03.2022 10:16
Trakya'da sedef hastalığı Türkiye ortalamasının üzerinde görülüyor

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Kağan Cingöz, sedef hastalığının Trakya'da Türkiye ortalamasına göre daha çok görüldüğünü söyledi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Kağan Cingöz, sedef hastalığının Trakya'da Türkiye ortalamasına göre daha çok görüldüğünü söyledi.

Dr. Cingöz, AA muhabirine, dünyada 125 milyondan fazla sedef hastası olduğunu belirtti.

Bu rahatsızlığın depresyon ve kronik akciğer hastalığından sonra ruh sağlığını en çok etkileyen üçüncü hastalık olduğunu anlatan Cingöz, "Sedef hastalığı kalp yetersizliğinden sonra fiziksel sağlığı en çok etkileyen hastalıktır. Sedef hastalarının sosyal yaşamları olumsuz etkilenmekte, toplumdan izole yaşama istekleri nedeniyle iş gücü kayıpları ve buna bağlı olarak maddi sıkıntılar artmaktadır." dedi.

Sedef hastalığının görünen yüzüyle sadece deri değil birçok sistemi etkileyen bir hastalık olduğunu vurgulayan Cingöz şöyle devam etti:

"Kronik, yaşam boyu devam eden bağışıklık sistemi hastalığı olan sedef hastalığına eklem iltihabı, tırnak hastalığı, kalp damar hastalıkları, iltihabi bağırsak hastalıkları, metabolik sendrom, kanser ve depresyon gibi önemli rahatsızlıklar da eşlik edebilmektedir. Günümüzde hastanemizde de uygulanabilen yeni tedavi stratejileri ile artık çaresiz bir hastalık değildir. Genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin tetiklediği sedef hastalığı yaşamı olumsuz etkilemektedir."

Cingöz, sedef hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun altını çizdi.

Bu hastalığın tedavisinde temel prensibin uygun hastaya, doğru zamanda, uygun tedaviye başlatmak olarak kabul edildiğini ifade eden Cingöz, hastalığın tedavisinde kremler, tablet tedavileri ve kriterlere uygun hastalarda belirli periyotlarla uygulanan iğne tedavilerinin kullanıldığına işaret etti.

"Trakya'da daha fazla görülüyor"

???????Trakya'da yapılan çalışmalarda sedef hastalığının daha yaygın olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Cingöz, "Araştırmalara göre Türkiye'de sedef hastalığının görülme sıklığı yüzde 1 iken Trakya'da 1,3'ün üzerinde" dedi.

Cingöz hastalığın çocuklardan yetişkinlere birçok yaş grubunda görülebildiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Trakya Üniversitesinde açılan laboratuvarda bireylerin 'düşme' riskleri hesaplanabilecek Trakya Üniversitesinde açılan laboratuvarda bireylerin 'düşme' riskleri hesaplanabilecek Kamu Başdenetçisi Malkoç TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti Kamu Başdenetçisi Malkoç TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Sedef Hastalığı, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Trakya'da sedef hastalığı Türkiye ortalamasının üzerinde görülüyor - Son Dakika


Son Dakika
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
10:11 Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin!
09:57 Yargı'nın Cüneyt'i, Atatürk oldu: Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü o canlandırdı
09:53 Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, rakibini farklı yendi: Sneijder, Çalkanoğlu'nu çok beğendi
09:51 Rusya'dan ateşkes kararı: Saat 10.00'da Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes başlıyor
09:43 Mezarlıkta cinsel ilişkiye girerken görüntülenen çifte tepkiler çığ gibi yükseldi
09:36 Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı
09:21 Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İşte 5 Mart hava durumu!
09:15 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 2030 yılına kadar olacak, 91 bin 81 bina ağır, 167 bin 116 bina orta hasar görecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 10:39:06. #1.12#
SON DAKİKA: Trakya'da sedef hastalığı Türkiye ortalamasının üzerinde görülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement