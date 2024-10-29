Tulum peynirlerine mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan natamisin bileşeni karıştırmışlar

Sağlık

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekim ayında başladığı sağlıksız gıda ifşalarına devam ediyor. Güncellenen listede son olarak, 'tulum peyniri' olarak internet üzerinden satışa sunulan ürünlerde, göz ilaçlarında kullanılan ve mantar enfeksiyonlarına karşı etkisiyle bilinen natamisin bileşeni tespit edildi.

PEYNİRLERİN MANTARLANMASINI ENGELLİYOR

Göz mantarına karşı etkili olan bu madde, peynirlerin de uzun süre boyunca bozulmamış bir görüntüye sahip olmasına yardımcı oluyor. Uzmanlar,şüphe duyulan gıdaların tüketilmemesini tavsiye ederken, bu tür ürünlerde ALO 174 ihbar hattının aranılarak şikayetçi olunabileceğini hatırlatmakta.

NATAMİSİN NEDİR?

Natamisin, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan antifungal (mantar önleyici) bir maddedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit-tağşiş yapılan ürünler listesinde bu maddeyi içeren ürünlerin sağlığı tehlikeye düşürebileceği belirtilmiştir.

Madde, hassas bireylerde ciltte döküntü, şişlik ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Uzun vadeli ve yüksek dozda tüketilmesi ise bağırsak florasının bozulmasına, sindirim sisteminde komplikasyonlar gelişmesine ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir.

Natamisin, peynir, yoğurt gibi süt ve süt ürünleri ile şarküteri ürünlerinde yaygın olarak kullanılan bir mantar önleyicidir. Kullanıldığı gıdada küf ve maya gelişimini engeller. Böylece ürünlerin raf ömrü uzarken, gıdaların bozulması ve küf gelişmesi de engellenmiş olur. İlaç sektöründe de kullanılan madde, insanlarda görülen bazı mantar hastalıklarının tedavisinde etkili bir yöntem olarak ilaçlara dahil edilebilir.