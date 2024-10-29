Tulum peynirlerine mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan natamisin bileşeni karıştırmışlar - Son Dakika
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Sağlık

Tulum peynirlerine mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan natamisin bileşeni karıştırmışlar

Tulum peynirlerine mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan natamisin bileşeni karıştırmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi güncelledikçe yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. İnternet üzerinden satışa sunulan tulum peynirlerinde, göz ilaçlarında kullanılan ve mantar enfeksiyonlarına karşı etkisiyle bilinen natamisin bileşeni tespit edildi.

29.10.2024 09:47
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Tarım ve Orman Bakanlığı, ekim ayında başladığı sağlıksız gıda ifşalarına devam ediyor. Güncellenen listede son olarak, 'tulum peyniri' olarak internet üzerinden satışa sunulan ürünlerde, göz ilaçlarında kullanılan ve mantar enfeksiyonlarına karşı etkisiyle bilinen natamisin bileşeni tespit edildi.

PEYNİRLERİN MANTARLANMASINI ENGELLİYOR

Göz mantarına karşı etkili olan bu madde, peynirlerin de uzun süre boyunca bozulmamış bir görüntüye sahip olmasına yardımcı oluyor. Uzmanlar,şüphe duyulan gıdaların tüketilmemesini tavsiye ederken, bu tür ürünlerde ALO 174 ihbar hattının aranılarak şikayetçi olunabileceğini hatırlatmakta.

Tulum peynirlerine mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan natamisin bileşeni karıştırmışlar

NATAMİSİN NEDİR?

Natamisin, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan antifungal (mantar önleyici) bir maddedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit-tağşiş yapılan ürünler listesinde bu maddeyi içeren ürünlerin sağlığı tehlikeye düşürebileceği belirtilmiştir.

Madde, hassas bireylerde ciltte döküntü, şişlik ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Uzun vadeli ve yüksek dozda tüketilmesi ise bağırsak florasının bozulmasına, sindirim sisteminde komplikasyonlar gelişmesine ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir.

Natamisin, peynir, yoğurt gibi süt ve süt ürünleri ile şarküteri ürünlerinde yaygın olarak kullanılan bir mantar önleyicidir. Kullanıldığı gıdada küf ve maya gelişimini engeller. Böylece ürünlerin raf ömrü uzarken, gıdaların bozulması ve küf gelişmesi de engellenmiş olur. İlaç sektöründe de kullanılan madde, insanlarda görülen bazı mantar hastalıklarının tedavisinde etkili bir yöntem olarak ilaçlara dahil edilebilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tulum peynirlerine mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan natamisin bileşeni karıştırmışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    milletin sağlığı ile oynayanlari müebbet le ceza verin bak bidaha oluyormu 41 1 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    tarım bakanı bunları sadece yayınlıyor...bunların işletmesini kapatsın ..gıdada sahtecilik yapanlara 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası versinler..bak bidaha gıdaya hile katabiliyormu 24 1 Yanıtla
  • Hanifi bey:
    Bunlarda terörist. Gıda teröristi Ha pekeke ha Netanyahu ha bunlar 20 0 Yanıtla
  • Ahmet Alper:
    EYY BAKANLIK EY HÜKÜMET ! DEVLETİN GÖREVİ İFŞA DEĞİL !!! DEVLETİN GÖREVİ HALKIN SAĞLIĞI İLE OYNAYAN BU SAHTEKAR FİRMALARI KÖKTEN KAPATIP HAPİS İLE CEZALANDIRMAKTIR !!! MİLLETİN AKLI İLE OYNAMAYI BIRAKIN ARTIK İŞİNİZİ GEREKTİĞİ GİBİ YAPIN... 1 0 Yanıtla
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