Türk Toraks Derneği Başkanı İtil'den "Kovid-19 aşısı" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Oya İtil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin "Dernek olarak yaygın ve hızlı aşılamadan yanayız" mesajı verdi.

Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Ulusal Kongresi Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde başlayan kongreye, yurt içi ve dışından yaklaşık bin 250 bilim insanı katıldı.

Prof. Dr. Oya İtil, AA muhabirine, bu yılki kongre sloganının "Gücümüz Dayanışma, Işığımız Bilgi" olduğunu, salgın sürecinde Toraks ailesi olarak büyük bir dayanışma gösterdiklerini söyledi.

Kongrede özellikle Kovid-19 ile ilgili güncel gelişmeler, aşılar ve iklim krizi konularının ön plana çıktığını belirten İtil, "Bu kongre Türk Toraks Derneğinin düzenlediği ilk hibrit kongre olma özelliğini taşıyor. Hem online hem de fiziki olduğu için zor bir organizasyon. Uluslararası olan kongremizde yurt dışından çok dikkat çekici isimler var. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütünden konuşmacılarımız var." dedi.

Salgın döneminde göğüs hastalıkları uzmanlarının ön saflarda özveriyle çalıştıklarını vurgulayan İtil, bu yıl Dernek olarak pandemi özel ödülünü ülkedeki tüm göğüs hastalıkları asistanları ve uzmanlarına verdiklerini dile getirdi.

"Dernek olarak yaygın ve hızlı aşılamadan yanayız." diyen İtil, yaptıkları aşı kampanyasının özellikle sosyal medyada çok ses getirdiğini kaydetti.

İtil, toplumu bu konuda bilinçlenmeye çağırdıklarını ve aşı olmayı önerdiklerini ifade etti.

Kongre 21 Kasım'da sona erecek.