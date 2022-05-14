Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 5 kişi vefat etti, bin 407 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 5 kişi vefat etti, bin 407 yeni vaka tespit edildi

14.05.2022 21:18
Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 5 kişi vefat etti, bin 407 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 14 Mayıs'ta belirlenen 24 saatlik verilere göre bin 407 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 5 olarak belirlendi. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı bin 645 olurken toplam 127 bin 538 PCR testi yapıldı.

asd

Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 5 kişi vefat etti, bin 407 yeni vaka tespit edildi
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SON DAKİKA: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 5 kişi vefat etti, bin 407 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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