Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 5 kişi vefat etti, bin 407 yeni vaka tespit edildi
14.05.2022 21:18
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 14 Mayıs'ta belirlenen 24 saatlik verilere göre bin 407 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 5 olarak belirlendi. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı bin 645 olurken toplam 127 bin 538 PCR testi yapıldı.
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14.05.2022 21:23:14. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 5 kişi vefat etti, bin 407 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika