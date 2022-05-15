Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 10 kişi vefat etti, bin 154 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 10 kişi vefat etti, bin 154 yeni vaka tespit edildi

15.05.2022 20:44
Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 10 kişi vefat etti, bin 154 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 15 Mayıs'ta belirlenen 24 saatlik verilere göre bin 154 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 10 olarak belirlendi. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı bin 190 olurken toplam 120 bin 183 PCR testi yapıldı. Vaka sayıları, kritik sınır olan binin altına düştüğü zaman toplu ulaşım ve hastanelerdeki maske takma zorunluluğu ortadan kalkacak.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 154 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 10 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 190 hasta taburcu olurken bugün 120 bin 183 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,47 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,17 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,47 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 625 bin 535 doza yükseldi.

Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 10 kişi vefat etti, bin 154 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 50 BİN 727 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 830 bin 726 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 50 bin 727 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 775 bin 131 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken bin 407 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 10 kişi vefat etti, bin 154 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 10 kişi vefat etti, bin 154 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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