Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 101 kişi vefat etti, 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 101 kişi vefat etti, 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi

17.03.2022 19:19
Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 101 kişi vefat etti, 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 17 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 21 bin 354 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 101 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 25 bin 619 olurken toplam 319 bin 260 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 101 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 619 hasta taburcu olurken bugün 319 bin 260 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,26 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,03 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,26 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 377 bin 975 doza yükseldi.

Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 101 kişi vefat etti, 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 918 BİN 230 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 747 bin 211 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 918 bin 230 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 451 bin 446 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybederken 22 bin 345 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 101 kişi vefat etti, 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 101 kişi vefat etti, 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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