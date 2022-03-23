Türkiye'de 23 Mart günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 84 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 20 bin 309 hasta taburcu olurken bugün 301 bin 14 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,30 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,05 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,29 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 561 bin 848 doza yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,06 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,30 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 618 bin 996 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 945 BİN 494 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 762 bin 885 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 945 bin 494 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 534 bin 198 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 17 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybederken 17 bin 426 de yeni vaka tespit edilmişti.