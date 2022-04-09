Türkiye'de 9 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 35 kişi vefat etti, 6 bin 986 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 986 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 35 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 8 bin 825 hasta taburcu olurken bugün 186 bin 226 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,39 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,11 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,39 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 206 bin 133 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 999 BİN 118 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 794 bin 538 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 999 bin 118 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 682 bin 643 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 7 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 31 kişi hayatını kaybederken 7 bin 120 de yeni vaka tespit edilmişti.