Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor - Son Dakika
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Sağlık

Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor

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Dünya genelinde genellikle orta kulak iltihabı, mide, göğüs ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan 'Bactrim' isimli antibiyotik hakkında alarm verildi. Türkiye'de de özellikle çocuk yaştaki enfeksiyonlarda sıkça başvurulan antibiyotiğin ölüme kadar varabilen aşırı yan etkilere yol açabileceği anlaşıldı.

31.01.2025 17:57  Güncelleme: 18:22
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Küresel çapta özellikle; orta kulak iltihabı, mide, göğüs ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan 'Bactrim' isimli antibiyotik hakkında alarm verildi.

ÖLÜME KADAR VARABİLİYOR

Yapılan son araştırmalar, akciğer sorunlarının yanı sıra Bactrim'in yol açtığı yan etkilerin ölüme kadar varabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, ilacın bu duruma bağışıklık sistemi üzerinde yarattığı tetikleyici bir etki ile neden olduğunu ifade etti.

KULLANAN HASTALARIN 3'TE 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

2021 senesinde gerçekleştirilen bir araştırma, Bactrim kullanan hastaların 3'te 1'inin yaşamını yitirdiğini, yüzde 20'sine ise akciğer nakli yapıldığını kanıtladı. Araştırma üzerine ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ilacın etiketine "şiddetli akciğer yan etkileri" uyarısının eklenmesine karar verdi.

RAFLARDAN KALDIRMA KARARI

Son olarak, Teksas eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Emmie Bellucci'nin hayatta kalma mücadelesi vermesi, ilacın özellikle genç hastalarda solunum yetmezliğine yol açabileceğini gözler önüne serdi. Bu gelişme sonrası FDA, Bactrim'in raflardan kaldırılmasına karar verdi. Kararı uygulayan ilk eyalet ise Alabama oldu.

TÜRKİYE'DE DE KULLANILIYOR

Bactrim, Türkiye'de de çocukların tedavisinde sıklıkla tercih ediliyor. Bactrim, ABD'de ise her yıl yaklaşık 3 milyon insan tarafından çeşitli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılıyor.

Türkiye\'de de satılan antibiyotikte \'ölüm\' riski! Raflardan toplatılıyor

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Son Dakika Sağlık Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mert kursun :
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