Küresel çapta özellikle; orta kulak iltihabı, mide, göğüs ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan 'Bactrim' isimli antibiyotik hakkında alarm verildi.
Yapılan son araştırmalar, akciğer sorunlarının yanı sıra Bactrim'in yol açtığı yan etkilerin ölüme kadar varabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, ilacın bu duruma bağışıklık sistemi üzerinde yarattığı tetikleyici bir etki ile neden olduğunu ifade etti.
2021 senesinde gerçekleştirilen bir araştırma, Bactrim kullanan hastaların 3'te 1'inin yaşamını yitirdiğini, yüzde 20'sine ise akciğer nakli yapıldığını kanıtladı. Araştırma üzerine ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ilacın etiketine "şiddetli akciğer yan etkileri" uyarısının eklenmesine karar verdi.
Son olarak, Teksas eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Emmie Bellucci'nin hayatta kalma mücadelesi vermesi, ilacın özellikle genç hastalarda solunum yetmezliğine yol açabileceğini gözler önüne serdi. Bu gelişme sonrası FDA, Bactrim'in raflardan kaldırılmasına karar verdi. Kararı uygulayan ilk eyalet ise Alabama oldu.
Bactrim, Türkiye'de de çocukların tedavisinde sıklıkla tercih ediliyor. Bactrim, ABD'de ise her yıl yaklaşık 3 milyon insan tarafından çeşitli bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılıyor.
Son Dakika › Sağlık › Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor - Son Dakika
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