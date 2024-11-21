İlaç sektöründe kriz! Bazı ilaçlar bulunamayabilir - Son Dakika
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Sağlık

İlaç sektöründe kriz! Bazı ilaçlar bulunamayabilir

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İlaç fiyatlandırmasında belirlenen Euro kotası nedeniyle sektörde kriz yaşanıyor. Son 2 yılda 938 ilacın ruhsatı iptal edilirken, ilaç firmaları bir bir Türkiye'den çekiliyor.

21.11.2024 10:05  Güncelleme: 10:49
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Tüm Eczacı İşveren Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ruhsatı iptal edilen ilaçlara ve yenilikçi ilaçlara erişimin kısıtlı olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Firmaların 18 ilacın geri ödeme kapsamına alındığında günlerce sosyal medyada tanıtım yaptığına dikkat çeken Saydan, ilaç firmaları yetkililerin son 2 yılda 938 ilacın ruhsatının iptaline sessiz kalmasına tepki gösterdi. Saydan, ilaç firmalarının birer birer Türkiye'den çekildiğini açıkladı.

"TÜM SEKTÖRE YÜK"

Tıp ve eczacılık alanında tüm dünyanın ilerlediği, dünya sağlık örgütünün pandemik ve endemik çeşitli hastalık salgınları ilan ettiği dönemlerden geçerken Türkiye'de bu yıl 604, geçen yıl 328 ilacın ruhsatının iptal edildiğine dikkat çeken Saydan açıklamalarına şöyle devam etti: Yenilikçi ilaçlara erişimin yüzde 6'lar seviyesinde olduğu Türkiye'de bu durum oldukça düşündürücü. Bakanlıkça ilaç fiyatlandırmasında belirlenen en son Euro kuru 21,67'dir. Bu ekonomik gerçeklikten uzak durum maalesef tüm sektöre ekonomik bir yük getiriyor.

Netice olarak birçok ilaç bulunmamaya ve 'yok'ta olmaya devam etmekte, ithal edilen ürünler artık ithal edilmemekte. Yeni çıkan, tedaviye yeni verilen ilaçlar ülkemize getirilmemeye, var olan ilaçların da ruhsatları iptal edilmeye başlandı.

"YERLİ İLAÇLARIMIZI DA KAYBEDECEĞİZ"

TEİS olarak yerli ilacı her zaman destekledik destekliyoruz, ama ilaçta millileşmek böyle olmaz. Alınan kararlar yeni nesil ilaçları ülkemizden uzak tutmanın yanında yerli ilaç sanayimizi de zorlamakta ve Ar-Ge çalışmalarına yeterli kaynak ayrılmasına imkan vermemektedir. Şartların böyle devam etmesi durumunda yerli ilaçlarımızı da kaybedeceğiz."

Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İlaç sektöründe kriz! Bazı ilaçlar bulunamayabilir - Son Dakika

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