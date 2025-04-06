Türkiye'nin dev hastanesi konkordato ilan etti - Son Dakika
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Sağlık

Türkiye'nin dev hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye\'nin dev hastanesi konkordato ilan etti

Küresel ekonomik kriz sağlık sektörünü de derinden etkilerken Manisa'nın önde gelen özel hastanelerinden Sekiz Eylül Hastanesi de konkordato ilan etti. 21 branşta 106 yatak kapasitesiyle hizmet veren hastaneye 3 aylık geçici konkordato mühleti verildi. Şirket 3 ay boyunca iflasa sürüklenmemek için uğrayacak.

06.04.2025 08:12
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Manisa'da 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren Özel Sekiz Eylül Hastanesi iflasın eşiğine geldi. Ödemelerde sıkıntı yaşayan dev hastane konkordato ilan etti.

43 YOĞUN BAKIM YATAĞI BULUNUYORDU

Manisa'nın önde gelen özel hastanelerinden olan Sekiz Eylül Hastanesi 34'ü yetişkin, 9'u yeni doğan olmak üzere toplamda 43 yoğun bakım yatağı bulunan hastanede 37 uzman hizmet veriyor. Hastanede kardiyovasküler ameliyatlar için ayrılan özel bir ameliyathane de bulunuyor.

Türkiye'nin dev hastanesi konkordato ilan etti

3 AYLIK GEÇİCİ KONKORDATO MÜHLETİ VERİLDİ

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, yapılan başvuru üzerine hastaneye 26 Mart 2025'ten geçerli olmak üzere 3 aylık geçici konkordato mühleti verildi. Hastaneye 3 kişilik komiser heyeti atandı. Şirket 3 ay boyunca iflasa sürüklenmemek için uğrayacak.

Türkiye'nin dev hastanesi konkordato ilan etti

İş Dünyası, Hastane, Türkiye, Ekonomi, 3-sayfa, Manisa, Sağlık, Hukuk, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türkiye'nin dev hastanesi konkordato ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ümit Demir :
    Benim gibi olupta ilk kez adini duyan milyonlar vardir..Türkiyenin dev hastanesi derken biz niye duymadik adini.abartmayin yine 30 4 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Ozeller muayene 2 bin lira olmus tahlil serum vs hariç kim gidecek. 21 0 Yanıtla
  • aykut:
    b3nim fahrettinim işini bilir. anladın sebastian sen o u 9 2 Yanıtla
  • Trabzon:
    herşey arttığı gibi muayne ücretleri hastane hizmetleride arttı insanlar devlet hastanelerine yöneldi 8 0 Yanıtla
  • murat özdemir:
    "iyiki şehir hastanesi var, iyiki devlet hastanesi var" ama bundan kime ne.... 3 0 Yanıtla
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