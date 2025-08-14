Türkiye\'nin en sağlıklı şehir! Ortalama yaşam süresi dikkat çekici

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, en sağlıklı şehir açıklandı. Ülke genelinde ortalama yaşam süresi 80,8 yıl olarak kayda geçti.
Kadınlar, erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşıyor. Kadınlarda ortalama ömür 81,1 yıl iken erkeklerde 75,6 yıl olarak belirlendi.
GÜMÜŞHANE
Kadınlarda: 83,5 yıl
Erkeklerde: 78,1 yıl
Ortalama: 80,8 yıl
GİRESUN
Kadınlarda: 83,5 yıl
Erkeklerde: 76,6 yıl
Ortalama: 80,0 yıl
ERZİNCAN
Kadınlarda: 82,3 yıl
Erkeklerde: 76,9 yıl
Ortalama: 79,6 yıl
BİNGÖL
Kadınlarda: 82,1 yıl
Erkeklerde: 76,5 yıl
Ortalama: 79,2 yıl
ADANA
Kadınlarda: 81,1 yıl
Erkeklerde: 75,6 yıl
Ortalama: 78,3 yıl
ADIYAMAN
Kadınlarda: 80,5 yıl
Erkeklerde: 74,9 yıl
Ortalama: 77,7 yıl
AFYONKARAHİSAR
Kadınlarda: 81,7 yıl
Erkeklerde: 76,9 yıl
Ortalama: 79,3
AĞRI
Kadınlarda: 79,6 yıl
Erkeklerde: 74,1 yıl
Ortalama: 76,8 yıl
DENİZLİ
Kadınlarda: 81,3 yıl
Erkeklerde: 75,7 yıl
Ortalama: 78,5 yıl
