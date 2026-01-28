Türkiye, Proton Tedavisinde Uluslararası Ekosistemini Kuruyor - Son Dakika
Sağlık

Türkiye, Proton Tedavisinde Uluslararası Ekosistemini Kuruyor

Türkiye, Proton Tedavisinde Uluslararası Ekosistemini Kuruyor
28.01.2026 14:00
Türkiye'nin ilk Uluslararası Proton Çalıştayı 4-5 Şubat 2026'da Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek.

Proton Tedavileri ve Parçacık Hızlandırıcıları Bilim ve Teknoloji Derneği (PROPAR-TEK) koordinasyonunda düzenlenecek çalıştay; kanser tedavisinde ileri teknoloji uygulamalarından biri olan proton tedavisi ve bu alandaki parçacık hızlandırıcı teknolojilerinde Türkiye'nin ulusal yol haritasının oluşturulmasına yönelik olarak kamu, akademi ve uluslararası bilim çevrelerini bir araya getirecek.

Türkiye, kanser tedavisinde daha hassas, hedefe yönelik ve ileri teknolojiye dayalı yöntemlerin geliştirilmesine yönelik önemli bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin 1. Uluslararası Proton Çalıştayı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü ile örtüşen anlamlı bir tarihte, 4-5 Şubat 2026 tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kanserle mücadelede farkındalığın, erken tanının ve yenilikçi tedavi yaklaşımlarının küresel ölçekte vurgulandığı bu özel günde başlayacak olan çalıştay, proton tedavisi ve parçacık hızlandırıcı teknolojileri alanında Türkiye'nin ulusal yol haritasının oluşturulmasına katkı sunmayı hedefliyor. Etkinlik, Proton Tedavileri ve Parçacık Hızlandırıcıları Bilim ve Teknoloji Derneği (PROPAR-TEK) koordinasyonunda düzenlenecek.

Çalıştay; ilgili kamu kurumlarının üst düzey temsilcilerini, üniversiteleri, meslek kuruluşlarını, klinik ve teknik uzmanları ile proton tedavisi ve parçacık hızlandırıcı teknolojileri alanında uluslararası düzeyde çalışan bilim insanlarını aynı platformda buluşturmayı amaçlıyor. Etkinliğin temel odağında, Türkiye'de sürdürülebilir bir parçacık hızlandırıcı ekosisteminin oluşturulması ve bu ekosistemin sağlık, sanayi ve insan kaynağı boyutlarıyla bütüncül biçimde ele alınması yer alıyor.

Ekosistem, Gelecek ve Yeni Nesil Teknolojiler

Çalıştay kapsamında; parçacık hızlandırıcı ekosisteminin oluşturduğu çok boyutlu yapı ile birlikte, proton tedavisinin Türkiye'deki geleceği klinik uygulama alanları, sağlık ekonomisine katkısı, sürdürülebilirlik modelleri, ulusal kapasite geliştirme ve yerli sanayiye katkı başlıkları altında değerlendirilecek.

Ayrıca, mevcut altyapılarla uyumlu modüler ve ölçeklenebilir sistemlerin kademeli yayılım ve sürdürülebilir büyüme çerçevesinde uygulanabilirliği tartışılacak. Bu yaklaşımın, yüksek teknoloji altyapılarında kapasite planlamasına yönelik yapısal bir perspektif sunması hedefleniyor.

Çalıştayda, yeni nesil proton ışınlama teknikleri; klinik uygulanabilirlik, teknoloji olgunluğu, hasta güvenliği ve altyapı gereksinimleri açısından ele alınacak. İleri teknoloji uygulamalarının klinik kalite ve hasta güvenliği kriterleriyle birlikte değerlendirilmesi, etkinliğin temel gündem maddeleri arasında yer alacak.

Klinik Standartlar

Klinik endikasyon ve kalite başlığı altında; proton tedavisinde hasta seçimi, tedavi protokolleri, kalite güvence süreçleri, insan kaynağı geliştirme ve eğitim modelleri, standartlaştırılmış ve modüler klinik yapı yaklaşımı çerçevesinde ele alınacak. Bu yaklaşımın, proton tedavisinin ülke genelinde güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir şekilde yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Program Başlıkları ve Uluslararası Katılım

Çalıştay süresince ele alınacak ana temalar arasında; proton tedavisinin klinik, teknik ve ekonomik boyutları, parçacık hızlandırıcı teknolojilerinde ulusal kapasite ve ekosistem geliştirme, sağlık ekonomisi ve sürdürülebilirlik modelleri, ulusal ve uluslararası hasta akışı, klinik uygulamalarda proton tedavisinin avantajları ve yeni nesil proton teknolojileri yer alıyor.

Etkinlik boyunca panel oturumları, değerlendirme toplantıları ve açık tartışma oturumları gerçekleştirilecek. Davetli konuşmacılar arasında Stanford Üniversitesi Proton Terapi Başkanı Prof. Dr. Billy Loo ile Wisconsin Üniversitesi Emeritus Medikal Fizik Profesörü Prof. Dr. Thomas Rockwell Mackie'nin yer alması planlanıyor. Program kapsamında ayrıca klinik kalite standartları, insan kaynağı ve eğitim, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik, veri altyapısı ve yerli sanayi katkısı başlıklarında kapsamlı sunum ve değerlendirmeler yapılacak.

Ulusal Yol Haritası

Türkiye'de bu kapsamda ilk kez düzenlenecek olan çalıştayın; proton tedavisini yalnızca ileri bir klinik uygulama olarak değil, aynı zamanda yüksek katma değerli ve stratejik bir teknoloji alanı olarak konumlandıran yaklaşımı güçlendirmesi bekleniyor. Etkinliğin, Türkiye için Ulusal Proton Yol Haritasının oluşturulmasına somut katkı sağlaması hedefleniyor.

PROPAR-TEK Derneği Başkanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, çalıştayın amacını, "Bu çalıştayı; Türkiye'de parçacık hızlandırıcı ekosisteminin bilimsel, klinik ve endüstriyel bileşenlerini ortak bir zeminde buluşturan stratejik bir eşik olarak görüyoruz. Hedefimiz; standartlar, insan kaynağı, veri altyapısı ve sürdürülebilir finansman boyutlarını içeren uygulanabilir bir ulusal yol haritası ortaya koymak" sözleriyle değerlendirdi.

Etkinlik Bilgileri

Türkiye'nin 1. Uluslararası Proton Çalıştayı

Tarih: 4–5 Şubat 2026

Yer: Ankara – İstanbul

Koordinasyon: Proton Tedavileri ve Parçacık Hızlandırıcıları Bilim ve Teknoloji Derneği (PROPAR-TEK)

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.