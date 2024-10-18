Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu - Son Dakika
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Sağlık

Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu

Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli olarak yayınladığı ''Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar'' listesini güncelledi. Bugün yapılan eklemede listeye peynir ve tereyağı markaları dahil edilirken, yasaklı madde kullandığı tespit edilen bir peynirin Türkiye'nin ünlü market zincirlerinden biri tarafından taşeron olarak üretiliyor olması ve tüm şubelerinde satılması dikkat çekti.

18.10.2024 13:03
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Ekim ayının en çok tartışılan meselelerinden biri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi olmaya devam ediliyor.

Başlangıçta 600'ün üzerinde gıdanın yer aldığı listede çok sayıda et, peynir, zeytinyağı gibi ürün yer alırken, bugün yapılan eklemede listeye yeni peynir ve tereyağı üreticileri eklendi.

ÜNLÜ ZİNCİR MARKET TAŞERON OLARAK ÜRETTİRDİ

Yapılan incelemelerde, Türkiye'de son yıllarda sayıları artan üç harfli market zincirlerinden birinin taşeron olarak ürettirdiği ve tüm şubelerinde satışa sunduğu 'Ahir' peynir markasında da hileli madde tespit edildi. Süt ve süt ürünlerinde tespit edilen netamisin maddesinin, küf ya da maya gelişimini engelleyerek ürünün raf ömrünü uzatmaya yardımcı olduğu öğrenildi.

İSHAL VE ALERJİ GİBİ SORUNLARA YOL AÇMAKTA

Bakanlık tarafından yasaklı maddeler arasında bulunan bu gıda koruyucusu, fazla miktarda tüketilmesi halinde kusma, ishal ve alerji gibi sağlık sorunlarına yol açmakta.

Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Mesut Kaya:
    bakanlık Madem Bu markayı ifşa etti Siz ne için markayı telaffuz etmekten çekiniyorsunuz marka adına mı çalışıyorsunuz ya da markayı aklamaya mı gayret ediyorsunuz 250 5 Yanıtla
    Murat Küyük:
    tıpaları yemiyor herhalde 1 0
  • Ahmet han SAÇAK:
    a101 harca harca bitmez 202 6 Yanıtla
    Kadir Palut:
    A101 3 harfli mi? BİM olmasın. 0 0
    Serkan Egesel:
    O bir harfli :) 0 0
  • Kartal1903 Bjk:
    A101 soylesenize neden gizliyorsunuz ki 194 5 Yanıtla
  • Serdar Ozen:
    A101 148 5 Yanıtla
  • Sedat Oktar:
    CİN market mi adı...üc harfli 91 1 Yanıtla
  • selçuk aytaç:
    ünlü marka hangisi bunların hepsi merdiven altı firmalar 77 0 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    yalnız a101 dört harfli 69 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu - Son Dakika
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