Ekim ayının en çok tartışılan meselelerinden biri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi olmaya devam ediliyor.
Başlangıçta 600'ün üzerinde gıdanın yer aldığı listede çok sayıda et, peynir, zeytinyağı gibi ürün yer alırken, bugün yapılan eklemede listeye yeni peynir ve tereyağı üreticileri eklendi.
Yapılan incelemelerde, Türkiye'de son yıllarda sayıları artan üç harfli market zincirlerinden birinin taşeron olarak ürettirdiği ve tüm şubelerinde satışa sunduğu 'Ahir' peynir markasında da hileli madde tespit edildi. Süt ve süt ürünlerinde tespit edilen netamisin maddesinin, küf ya da maya gelişimini engelleyerek ürünün raf ömrünü uzatmaya yardımcı olduğu öğrenildi.
Bakanlık tarafından yasaklı maddeler arasında bulunan bu gıda koruyucusu, fazla miktarda tüketilmesi halinde kusma, ishal ve alerji gibi sağlık sorunlarına yol açmakta.
Son Dakika › Sağlık › Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (45)