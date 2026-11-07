Uşak Sağlık Müdürlüğü yapay zekanın mantardaki toksini ayırt edemediğini açıkladı - Son Dakika
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Uşak Sağlık Müdürlüğü yapay zekanın mantardaki toksini ayırt edemediğini açıkladı

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Uşak Sağlık Müdürlüğü yapay zekanın mantardaki toksini ayırt edemediğini açıkladı
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Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, yapay zekanın mantarlardaki ölümcül toksinleri ayırt edemediğini, kaynatmanın da zehri yok etmediğini bildirdi. Uşak'ta 2025'te 187, 2026'nın ilk 10 ayında 96 zehirlenme şüphesiyle başvuru yapılırken, belirti görülenlerin acil servise gitmesi istendi.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, sonbahar yağışlarıyla birlikte doğada artan mantarlara karşı vatandaşları uyararak, mantarların yapay zeka uygulamalarıyla tanımlanmasının hayati risk taşıdığına dikkat çekti.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğünce resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Tarık Acar, mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Yapay zeka uygulamalarının mantarları yalnızca görsel benzerlik üzerinden değerlendirdiğini belirten Acar, bu uygulamaların mantarlardaki ölümcül toksinleri ayırt edemeyeceğini ve yanlış yönlendirmelerin hayati sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

Mantarların kaynatılması, sirkeli suda bekletilmesi veya yoğurtla tüketilmesinin zehri ortadan kaldırmadığına dikkat çekilen paylaşımda, mantarlardaki toksinlerin ısıya dayanıklı olduğu vurgulandı.

Paylaşımda yer alan verilere göre, Uşak'ta 2025 yılında 187, 2026 yılının ilk 10 ayında ise 96 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Vatandaşlara yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ve denetimli kültür mantarlarını tüketmeleri tavsiye edilirken, bulantı, kusma, karın ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın acil servise başvurulması veya 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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