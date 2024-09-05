Uzman isim uykusuzluğun risklerini açıkladı! - Son Dakika
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Sağlık

Uzman isim uykusuzluğun risklerini açıkladı!

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Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, uykusuzluğun psikiyatrik hastalıklar, Alzheimer ve Demans gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Uykusuzluğun hormon düzeni ve günlük biyoritmi bozduğunu, bu dengenin kaybolmasının sağlık sorunlarına yol açtığını ifade etti. Şen, sağlıklı bir beden için temel unsurun kaliteli uyku olduğunu belirtirken bireylerin uyku düzenlerine özen göstermeleri gerektiğini vurguladı.

05.09.2024 17:42
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Uykusuzluğun riskleri: Depresyon ve daha fazlası

Prof. Dr. Orhan Şen, Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı, Haberler.com YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Şen, uyku eksikliğinin dikkat dağınıklığından depresyona kadar geniş bir yelpazede olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Uykusuzluğun, psikiyatri alanında anksiyete, Alzheimer ve demans gibi beynin erken yaşlanmasına yol açan sorunlara neden olabileceğini ifade eden Şen, bağışıklık sisteminin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı. Sağlıklı bir beden için temel unsurun kaliteli uyku olduğunu belirten Şen, bu konunun özellikle psikiyatri hastalıklarında gözlemlenen bir problem haline geldiğini açıkladı.

Uykusuzluğun riskleri: Depresyon ve daha fazlası

HORMON DÜZENİ VE BİYOLOJİK SAATİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Şen, uykusuzluğun hormon düzeni ve günlük biyoritmi bozduğunu, bu dengenin kaybolmasının sağlık sorunlarına yol açtığını ifade etti. Uzmanlar, uykusuzluğun birçok psikiyatrik hastalığın temelinde yatan bir sorun olduğunu ve dikkatli gözlemlerle bu durumun anlaşılabileceğini belirtiyor. Sağlıklı uyku alışkanlıklarının, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı korumak için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Şen, bireylerin uyku düzenlerine özen göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Uzman isim uykusuzluğun risklerini açıkladı!

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Son Dakika Sağlık Uzman isim uykusuzluğun risklerini açıkladı! - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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