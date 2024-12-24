Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan: Alzheimer riski COVID sonrası artış gösteriyor - Son Dakika
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Sağlık

Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan: Alzheimer riski COVID sonrası artış gösteriyor

Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan: Alzheimer riski COVID sonrası artış gösteriyor

Haberler.com Stüdyosunda Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, sunucu Saygı Ünlü'nün konuğu oldu. Alzheimer ve demans hastalıkları hakkında önemli açıklamalar yapan Dr. Onultan, özellikle COVID-19'un Alzheimer üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Dr. Onultan, "Covid ne kadar çok geçirildiyse, ileri yaşlarda Alzheimer riski o kadar artıyor," diyerek hastalığın uzun vadeli etkilerini vur

24.12.2024 10:19
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Haberler.com Stüdyosunda Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, Alzheimer ve Demans hastalıkları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Özellikle COVID-19'un Alzheimer üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Dr. Onultan, "Covid ne kadar çok geçirildiyse, ileri yaşlarda Alzheimer riski o kadar artıyor," diyerek hastalığın uzun vadeli etkilerini vurguladı. Ayrıca, demansın %65 oranında Alzheimer ile eşleştiğini belirtti ve bu nedenle çoğu kişinin demans kelimesini Alzheimer ile özdeşleştirdiğini ifade etti.

Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan: Alzheimer riski COVID sonrası artış gösteriyor

COVID-19 VE ALZHEİMER ARASINDAKİ BAĞLANTI

Dr. Onultan, COVID-19'un uzun vadeli etkilerinden birinin Alzheimer riskini artırması olduğunu belirtti. "Virüs, beyin üzerindeki olumsuz etkileriyle nörolojik hastalıkları tetikleyebilir. Bu nedenle, özellikle birden fazla kez Covid geçirenlerin ileri yaşlarda Alzheimer'a yakalanma riski artıyor," dedi. Bu açıklama, pandeminin sadece solunum yolları değil, aynı zamanda beyin sağlığı üzerinde de ciddi etkileri olabileceğini ortaya koyuyor.

Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan: Alzheimer riski COVID sonrası artış gösteriyor

DEMANS VE ALZHEİMER KAVRAMLARINDAKİ YANILGI

Demansın bir hastalık değil, bir semptomlar bütünü olduğunu açıklayan Dr. Onultan, "Halk arasında demans ve Alzheimer eş anlamlı olarak algılanıyor. Oysa demansın %65 oranla en yaygın görülen türü Alzheimer'dır. Bu yanlış algıyı düzeltmek, erken teşhis ve tedavi sürecinde önem taşıyor," dedi. Özellikle yaşlı nüfusta sıkça görülen bu durumun, farkındalık artırılarak daha etkin bir şekilde yönetilebileceğini vurguladı.

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Son Dakika Sağlık Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan: Alzheimer riski COVID sonrası artış gösteriyor - Son Dakika

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