Uzman Doktor Mediha Doğanay'dan cilt bakımı uyarısı: Limon, tuz, kahve gibi karışımları yüzünüze uygulamayın - Son Dakika
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Sağlık

Uzman Doktor Mediha Doğanay'dan cilt bakımı uyarısı: Limon, tuz, kahve gibi karışımları yüzünüze uygulamayın

Uzman Doktor Mediha Doğanay\'dan cilt bakımı uyarısı: Limon, tuz, kahve gibi karışımları yüzünüze uygulamayın

Uzman Doktor Mediha Doğanay, cilt bakımında yapılan yanlışlara dikkat çekti ve evde uygulanan doğal yöntemlerin cilt bariyerine zarar verebileceğini belirtti. Doğanay, limon, tuz, kahve gibi karışımların yüzde uzun vadede sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Ayrıca, yüz temizliği için sabun kullanmamanın önemini vurguladı ve cilt tedavilerinde bireysel farklılıkların önemine dikkat çekti.

26.11.2024 11:24
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Uzman Doktor Mediha Doğanay Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"LİMON, TUZ, KAHVE GİBİ KARIŞIMLARI YÜZÜNÜZE UYGULAMAYIN"

Uzman Doktor Mediha Doğanay, cilt bakımında yapılan yanlışlara dikkat çekti. Doğanay, birçok kişinin evde uyguladığı doğal yöntemlerin aslında ciddi zararlar verebileceğini belirterek, "Limon, tuz, kahve gibi karışımları yüzünüze uygulamayın. Doğal görünen bu malzemeler cilt bariyerine zarar vererek uzun vadede sorunlara yol açabilir" dedi.

Uzman Doktor Mediha Doğanay'dan cilt bakımı uyarısı: Limon, tuz, kahve gibi karışımları yüzünüze uygulamayın

"YÜZÜMDE ASLA SABUN KULLANMAM"

Doğanay, yüz temizliği konusundaki tercihlerini de paylaşarak, "Yüzümde asla sabun kullanmam. Sabun, cildin pH dengesini bozarak kuruluğa ve hassasiyete neden olabilir" ifadelerini kullandı. Cilt tedavilerinde bireysel farklılıkların önemine vurgu yapan uzman, "Yapılan her tedavi kendi içerisinde farklı reaksiyonlara sebep olabilir, bu yüzden kişiye özel çözümler üretilmelidir" diyerek bilinçli cilt bakımının önemine dikkat çekti.

Sağlık, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzman Doktor Mediha Doğanay'dan cilt bakımı uyarısı: Limon, tuz, kahve gibi karışımları yüzünüze uygulamayın - Son Dakika

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