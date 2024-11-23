Uzman Doktor Şebnem Bozkurt: Teknoloji ve güneş ışığı cilt sağlığını etkiliyor - Son Dakika
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Sağlık

Uzman Doktor Şebnem Bozkurt: Teknoloji ve güneş ışığı cilt sağlığını etkiliyor

Uzman Doktor Şebnem Bozkurt: Teknoloji ve güneş ışığı cilt sağlığını etkiliyor

Uzman Doktor Şebnem Bozkurt, cilt sağlığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Cilt yaşlanmasının en büyük nedenlerinden birinin güneş hasarı olduğunu belirtti. Ayrıca, telefon ve televizyon gibi ekran ışıklarının cilt üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını vurguladı. Güneş kremlerinin özellikle yaz aylarında iki saatte bir uygulanmasının önemine dikkat çekti. Bozkurt, dermokozmetik ürünlerin yalnızca eczanelerden alınarak tedavinin bir parçası olarak kullanılmasını önerdi.

23.11.2024 16:08
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Haberler.com stüdyosunda Meltem Şarkışlalı'nın konuğu olan Uzman Doktor Şebnem Bozkurt, cilt sağlığıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

"CİLT YAŞLANMASININ EN ÖNEMLİ FAKTÖRLERİNDEN BİRİ GÜNEŞ HASARI"

Bozkurt, cilt yaşlanmasının en büyük nedenlerinden birinin güneş hasarı olduğunu belirterek, ultraviyole ışınlarının cilt kanserine yol açabileceği konusunda uyardı. Ayrıca, telefon ve televizyon gibi ekran ışıklarının da cilt üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını vurguladı. Güneş kremlerinin özellikle yaz aylarında iki saatte bir uygulanmasının önemine dikkat çeken Bozkurt, güneş kremi alırken ürünün güvenilirliğine ve koruyucu faktör oranına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Uzman Doktor Şebnem Bozkurt: Teknoloji ve güneş ışığı cilt sağlığını etkiliyor

"DERMOKOZMETİK ÜRÜNLER TEDAVİNİN BİR PARÇASI SAYILARAK ECZANELERDEN ALINMALI"

Bozkurt, dermokozmetik ürünlerin yalnızca eczanelerden alınarak tedavinin bir parçası olarak kullanılmasını önerirken, ozon tabakasının zarar gördüğü bölgelerde, özellikle Avustralya'da ciddi cilt kanseri vakalarına rastlandığını belirtti. Mezoterapi gibi cilt yenileyici uygulamalara değinen Dr. Bozkurt, bu tür işlemlerin etkisinin ancak üç hafta sonra görülebileceğini söyledi. Cilt sağlığını korumak için düzenli bakımın ve bilinçli ürün kullanımının önemine dikkat çekti.

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Son Dakika Sağlık Uzman Doktor Şebnem Bozkurt: Teknoloji ve güneş ışığı cilt sağlığını etkiliyor - Son Dakika

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