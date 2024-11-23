Haberler.com stüdyosunda Meltem Şarkışlalı'nın konuğu olan Uzman Doktor Şebnem Bozkurt, cilt sağlığıyla ilgili önemli bilgiler verdi.
Bozkurt, cilt yaşlanmasının en büyük nedenlerinden birinin güneş hasarı olduğunu belirterek, ultraviyole ışınlarının cilt kanserine yol açabileceği konusunda uyardı. Ayrıca, telefon ve televizyon gibi ekran ışıklarının da cilt üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını vurguladı. Güneş kremlerinin özellikle yaz aylarında iki saatte bir uygulanmasının önemine dikkat çeken Bozkurt, güneş kremi alırken ürünün güvenilirliğine ve koruyucu faktör oranına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.
Bozkurt, dermokozmetik ürünlerin yalnızca eczanelerden alınarak tedavinin bir parçası olarak kullanılmasını önerirken, ozon tabakasının zarar gördüğü bölgelerde, özellikle Avustralya'da ciddi cilt kanseri vakalarına rastlandığını belirtti. Mezoterapi gibi cilt yenileyici uygulamalara değinen Dr. Bozkurt, bu tür işlemlerin etkisinin ancak üç hafta sonra görülebileceğini söyledi. Cilt sağlığını korumak için düzenli bakımın ve bilinçli ürün kullanımının önemine dikkat çekti.
Son Dakika › Sağlık › Uzman Doktor Şebnem Bozkurt: Teknoloji ve güneş ışığı cilt sağlığını etkiliyor - Son Dakika
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