Uzman Dr. Tekin, osteoporozun kırığa kadar belirti vermeden ilerleyebildiğini söyledi - Son Dakika
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Uzman Dr. Tekin, osteoporozun kırığa kadar belirti vermeden ilerleyebildiğini söyledi

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Uzman Dr. Tekin, osteoporozun kırığa kadar belirti vermeden ilerleyebildiğini söyledi
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cansena Bektaşoğlu Tekin, osteoporozun kırık oluşana kadar belirti vermeden ilerleyebildiğini belirtti. Tekin, 65 yaş üstü kadınlar ve 70 yaş üstü erkeklerin risk faktörü olmasa bile taramadan geçmesi gerektiğini söyledi.

Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cansena Bektaşoğlu Tekin, osteoporoz (kemik erimesi) hastalığı, risk faktörleri, erken tanının önemi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Osteoporoz gelişiminde özellikle yaşlanma ve kadınlarda menopoz sonrası dönemde hormonal değişimlerin önemli rol oynadığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cansena Bektaşoğlu Tekin, östrojen hormonunun azalmasıyla kadınlarda kemik kaybının hızlanabildiğini vurguladı. Risk faktörleri hakkında da bilgi veren Uz.Dr. Bektaşoğlu Tekin şöyle konuştu: "Osteoporoz, düşük kemik kütlesi ve kemik mikromimari yapısının bozulması nedeniyle kemik kırılganlığında artış ile sonuçlanan metabolik bir kemik hastalığıdır. Kemik yıkımı ile kemik yapımı arasındaki dengenin bozulması sonucu oluşur. İleri yaşla birlikte özellikle de kadınlarda menopoz sonrası dönemde yıkım hızı, yapım hızını geçer ve kemik kütlesi kaybı artar. Hormonal değişiklikler, özellikle östrojen seviyelerinde azalma, osteoporoz gelişiminde önemli rol oynar. Genetik faktörler, hareketsiz yaşam tarzı, sigara içmek, aşırı alkol tüketimi, düşük kalsiyum ve D vitamini alımı gibi çeşitli risk faktörleri de kemik erimesine zemin hazırlar" dedi.

Osteoporozun erken dönemde tespit edilmesiyle kirik riski azaltabilir

Osteoporozun çoğu zaman kırık oluşana kadar belirti vermeden ilerlediğine dikkat çeken Uz.Dr. Bektaşoğlu Tekin, hastalığın özellikle ileri yaştaki bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Omurga, kalça ve el bileği kırıklarının osteoporozun sık görülen komplikasyonları arasında bulunduğunu ifade eden Uz.Dr. Bektaşoğlu Tekin: "Kırıklar, minimal travmalarla veya bazen travmasız oluşurken özellikle yaşlı bireylerde sıktır. Osteoporoz; kırıklar oluşmadan da tanısı konabilen, gerekli önlemler ve tedavilerle, kırıkların sebep olabileceği sağlık sorunlarının önlenebildiği bir hastalıktır. Erken teşhis için özellikle 65 yaşını geçen kadınların ve 70 yaş üzeri erkeklerin risk faktörü olmasa bile osteoporoz taramasından geçmesi önemlidir. Ayrıca 65 yaş altındaki kadınlarda da risk faktörü olması durumunda kemik erimesi taraması yapılabilmektedir" şeklinde konuştu.

Osteoporoz tanısında kemik mineral yoğunluğu ölçümünün temel yöntemlerden biri olduğunu belirten Uz.Dr. Cansena Bektaşoğlu Tekin: "Osteoporoz tanısı kemik mineral yoğunluğu (KMY)'nin ölçülmesi ya da düşük travmalı bir kırık gelişmesi ile konur. Tanı için önerilen, kemik mineral yoğunluğunun Dual Enerji X-ray Absorbsiyometri (DEXA) yöntemi ile ölçülmesidir. Ayrıca, hastanın klinik öyküsü, aile geçmişi ve kan testleri, gerekli durumlarda röntgen gibi yöntemler de tanı sürecinde katkıda bulunur" dedi.

Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz kemikleri koruyor

Uz. Dr. Bektaşoğlu Tekin, osteoporozun erken tanı, uygun tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabileceğini belirterek şu önerilerde bulundu: "Osteoporoz tedavisinde, kemik yıkımını baskılayan veya kemik yapımını uyaran tıbbi ajanlar, hastanın yaşına ve risk faktörlerine göre reçete edilebilir. Kalsiyumdan zengin beslenme ve hekim kontrolünde D vitamini desteği de tedavinin önemli bir parçasıdır. Egzersiz kemik kütlesinin korunmasında etkilidir. Kırıkların önlenmesi ve düşme riskinin azaltılması için düzenli ağırlık taşıyıcı ve kas güçlendirici egzersiz yapılması önerilir. Yaşa ve fiziksel duruma uygun olarak düzenli yürüyüşler, aerobik egzersizler, yapılabiliyorsa yavaş tempoda koşma önerilen egzersizlerdir. Sigara ve yoğun alkol alımı kesilmelidir. Tedaviye yanıt, kemik mineral yoğunluğu

ölçümleri ile izlenir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
SağlıkKadınSon Dakika

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