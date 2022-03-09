Düzenli sağlık taraması, kronik böbrek hastalığı riskini azaltıyor - Son Dakika
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Düzenli sağlık taraması, kronik böbrek hastalığı riskini azaltıyor

09.03.2022 10:32
Düzenli sağlık taraması, kronik böbrek hastalığı riskini azaltıyor

Sivas Numune Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Meryem Timuçin, 10 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla kronik böbrek hastalığına dikkat çekti.

Sivas Numune Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Meryem Timuçin, 10 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla kronik böbrek hastalığına dikkat çekti.

Timuçin, yazılı açıklamasında, kronik böbrek hastalığının son yıllarda ciddi artış gösterdiğini belirterek, "Kronik böbrek hastalığı dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tedavi edilmediği zaman ağır böbrek yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilir. Dünya genelinde bu hastalığının görülme oranı yüzde 10-12 civarında." ifadelerini kullandı.

Kronik böbrek hastalığının nedenlerini sıralayan Timuçin, şunları kaydetti:

"Kronik böbrek hastalığının en sık görülen nedenleri şeker hastalığı, yüksek tansiyon, nefritler, kistik böbrek hastalıkları ve üroloji (idrar yollarında taş veya tıkanıklık) problemleridir. Kontrolsüz şeker hastalığı, kontrolsüz hipertansiyon, kalp hastalığı, şişmanlık, ileri yaş, ailede böbrek hastalığı öyküsü, sigara ve sık ağrı kesici ilaç kullanımı kişiyi böbrek hastalığı açısında yüksek riskli hale getirmektedir."

Timuçin, söz konu su hastalığın belirti vermeden sinsi bir şekilde diyaliz aşamasına kadar ilerlediğine dikkati çekerek, riskli kişiler başta olmak üzere herkesin düzenli olarak sağlık taramasından geçmesini, basit kan ve idrar testi ile böbrek fonksiyonlarını kontrol ettirmesini tavsiye etti.

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Kaynak: AA

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