Uzmanı uyardı: Yüksek doz C vitamininin kansere iyi geldiğinin kanıtı yok - Son Dakika

C vitamininin özellikle kolajen üretiminde yeri olan, antioksidan açısından etkili bir vitamin olduğunu belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Cemil Bilir, "Yüksek doz C vitamininin ağız yolu ile veya damardan alınmasının tedavide fayda sağlayıp sağlamayacağı son dönemde kanser hastaları tarafından oldukça sık soruluyor. Halbuki bu, Amerikan İlaç Dairesi veya Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından onaylanmamış bir uygulamadır. Hiçbir ulusal kanser kılavuzunda da yüksek doz C vitamininin kemoterapi ile uygulanması henüz önerilmemektedir" dedi.

Yüksek doz C vitaminin kanser tedavisinde kemoterapi sırasında uygulanmasının faydalı olduğuna dair tıpta henüz kesin bir bilgi olmadığını savunan VM Medical Park Pendik Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Cemil Bilir, hastalara doktorlarının önerisi dışında kendi başlarına çevreden duydukları tavsiyelerle ek gıda ve vitamin kullanmamaları uyarısında bulundu.

KANSER ÇALIŞMALARINDA DENENDİ

Prof. Dr. Cemil Bilir, "Kanserli hastalara yüksek doz C vitamini uygulaması araştırmasına; ilk olarak kanser hücre hattı çalışmaları (invitro) ve bazı hayvan deneylerinde C vitaminin kanser hücrelerinin ölümünü artırdığı sonucundan yola çıkılarak başlanmıştır. Sonrasında yapılan küçük hasta sayılı birkaç çalışmada kemoterapi alan hastalarda bazı yan etkilerin daha az görüldüğü sonucu çıkmış ancak kanser hastalarının kansere bağlı yaşam sürelerini uzattığına yönelik bir sonuç çıkmamıştır" diye konuştu.

BÖBREK FONKSİYONLARINDA BOZULMAYA YOL AÇABİLİR

Prof. Dr. Cemil Bilir, bu konudaki son çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bu konuda en son yapılan çalışmalardan biri Hindistan'da 15 hasta ile yapılmıştı. Hastalara haftada 1-2 kez 15-40 gramlık uygulama şeklinde yapılmış ve 2021 yılında yayımlanmıştı. Ancak bu çalışmada ancak kemoterapi almayan kanser hastaları seçilmişti. Sonuçta yüksek doz C vitamini uygulaması hastalarda enflamatuar belirteçlerde azalmaya neden olsa da (CRP ve sedimentasyon) serum kreatin değerlerinde tersine yükselmeye yol açtığı görüldü. Böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açabileceği sonucuna varıldı. Bu bağlamda yeni yapılan bir analizde ise yüksek doz C vitamini alan sepsisli hastalarda akut böbrek yetmezliği riskinde 2 kat, ölüm riskinde 1.6 kat artış yaptığı sonucu ortaya konuldu."

YAŞAM SÜRELERİNDE UZAMA SAĞLANAMADI

Kemoterapi alan hastalarda yüksek doz C vitamini kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalara da dikkat çeken Prof. Dr. Cemil Bilir, "Bu konuda en geniş kapsamlı çalışma 2005 yılında akciğer kanser tanılı 136 hastada yapıldı ve hastaların kemoterapi alırken etkinlikleri araştırıldı. Hastalara yaklaşık 6 gram C vitamini ile 1 gram E vitamini ve beta karoten uygulandı. Bu çalışma sonucunda da hastaların yaşam sürelerinde anlamlı bir uzama sağlanmadı. 27 hastalık yumurtalık kanserli hastalarda yapılan bir başka çalışmada ise hastaların yaşam süreleri veya onkolojik hedeflerde uzama saptanmadı ama yüksek doz C vitamini alanlarda hafif yan etkiler daha az görüldü" şeklinde konuştu.

KANSER TEDAVİSİNE NET BİR KATKISI YOK

Yüksek doz C vitamini uygulamasının uygulanan kanser tedavisine net bir katkısının olmadığının altını çizen Prof. Dr. Cemil Bilir, "Araştırmalarda yan etkilerde azalma olan bir hastaya görülmedi. Bir kanser hastasının böbrek fonksiyonlarında bozulma veya enfeksiyon varsa, yüksek doz vitaminin almasının tam tersine daha da zararlı olabileceği akılda tutulmalıdır" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.