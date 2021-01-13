Uzmanından bağışıklık güçlendiren 'renkli' meyve sebze önerileri - Son Dakika

Uzmanından bağışıklık güçlendiren 'renkli' meyve sebze önerileri

Uzmanından bağışıklık güçlendiren \'renkli\' meyve sebze önerileri
Son Güncelleme: 13.01.2021 16:54

Koronavirüsten korunmak için güçlü bağışıklığın önemine dikkat çeken Öğr. Gör. Sema Aykol Faikoğlu, bağışıklık sistemini güçlendirecek meyve ve sebze önerilerinde bulundu.

Koronavirüsten korunmak için güçlü bağışıklığın önemine dikkat çeken Öğr. Gör. Sema Aykol Faikoğlu, bağışıklık sistemini güçlendirecek meyve ve sebze önerilerinde bulundu. Faikoğlu, farklı yararlara sahip olan meyve ve sebze renklerinin anlamlarını açıkladı.

Uzmanlar, küresel bir salgın olarak tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsten korunmak için güçlü bir bağışıklık sisteminin önemine dikkati çekerken, özellikle dengeli ve zengin beslenmenin sistemin güçlendirilmesi için en temel unsurlar arasında yer aldığını belirtiyor. Bu süreçte vücudun ihtiyacı olan, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye katkı sağlayan meyve ve sebzelerin her birinden dengeli bir şekilde tüketmek önemlidir. Renklerine göre basitçe dört ayrı gruba ayırabileceğimiz meyve ve sebzeleri özellikle kış aylarında tüketerek bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Sema Aykol Faikoğlu, farklı spesifik yararlara sahip olan meyve ve sebze renklerinin anlamları hakkında bilgi verdi.

TURUNCU VE SARI OLANLAR; BETA KAROTEN İÇERİYOR

Faikoğlu, "Havuç, tatlı patates, balkabağı, kavun, kayısı, mango gibi turuncu ve sarı olanlar; bağışıklık sistemini de desteklediği kanıtlanmış bol miktarda beta-karoten içerir. Cilde faydaları bilinen C vitamini ise bu grubun üyelerinin en bilinenidir. Aynı zamanda turunçgiller ailesinden olan bu tür meyvelerin ağız sağlığını korumak için de kullanılması önerilmektedir. Kış aylarında yaygınca bulabileceğiniz narenciye ile bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz" dedi.

KIRMIZILAR LİKOPENDEN ZENGİN; KANSERE KARŞI ETKİLİ

Domates, karpuz, pembe greyfurt, guava, kırmızı dolma biber gibi kırmızı besinlerin yıldız antioksidan likopenin baş kaynağı olduğunu söyleyen Faikoğlu, "Bu besinler kansere karşı etkilidir. Hücrelerin yaşlanmasını geciktirir. Bu grubun lezzetli üyeleri güneşin zararlarına karşı cildi korumaktadır. Böylece güneş koruyucuyu atladığınız zamanlarda en azından cildinizi içeriden korumuş olacaksınız" ifadelerini kullandı.

YEŞİL RENKLİLER LİDER KONUMDA

Faikoğlu, yeşil renkli besinlerin lider konumda olduğuna dikkat çekerek, "Yeşil renkli besinler arasında yer alan brokoli, Brüksel lahanası ve kıvırcık lahana; C vitamini, folik asit ve kanserle savaşan içerikler barındırdıklarından dolayı bu dört grubun lideri konumundadır. Özellikle lütein zengini bu gıdalar katarakt riskini düşürmeye ve maküler bozulmanın azalmasına yardımcı olur" diye konuştu.

MAVİ VE MOR OLANLAR BEYİN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİYOR

Faikoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son olarak böğürtlen, mavi yemiş, al üzüm, erik, mor lahana gibi mavi ve mor olanlar ise beyin sağlığını iyileştirdiği, dolaşımı rahatlattığı ve yaşlanmayı yavaşlattığı pek çok çalışmaca kanıtlanmış antioksidanı içerir. Gençlik pınarı diye adlandırılması yanlış olmayacaktır. Ayrıca koyu mavi sebze ve meyveler tüketerek biyolojik saatinize de hükmedebilirsiniz."


Kaynak: DHA

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanından bağışıklık güçlendiren 'renkli' meyve sebze önerileri - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Son Dakika: 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ı 83-77 yenen Almanya şampiyon oldu
17:29 Son Dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır
17:10 El ele, göz göze! Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den romantik gün batımı pozu
17:01 CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu'dan ''EOKA'' açıklaması: Algı operasyonu yapılmaya çalışıyor
16:51 Beşiktaş'ın genç stoperi Aytuğ, Sırbistan Milli Takımı'nı tercih etti
16:37 Tottenham'dan sonra Bayern'i gören Harry Kane, neye uğradığını şaşırdı: Galibiyet yetmiyor
16:19 İğne ipliğe dönen CZN Burak, 8 yıl önceki halini paylaşıp yorumu takipçilerine bıraktı
16:14 12 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 35 yaralı
15:58 Go-kart'ta saçı tekerleğe dolanan genç kızın kafa derisi yerine dikildi
15:55 Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da Antony takımdan uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2023 18:11:04. #1.12#
SON DAKİKA: Uzmanından bağışıklık güçlendiren 'renkli' meyve sebze önerileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement