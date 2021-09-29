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Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün çoğalmasını engellediği tespit edildi - Son Dakika

Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün çoğalmasını engellediği tespit edildi

29.09.2021 12:01

Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün çoğalmasını engellediği tespit edildi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Van Gölü araştırmasına destek geldi Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün suyuyla hazırlanan spreyin, potansiyel hidrojen (pH) değerinin yüksek olması nedeniyle...

Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün çoğalmasını engellediği tespit edildi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Van Gölü araştırmasına destek geldi

VAN - Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün suyuyla hazırlanan spreyin, potansiyel hidrojen (pH) değerinin yüksek olması nedeniyle korona virüsün yayılımını engellediği tespit edildi.

Van Gölü, içindeki bazı mineral değerlerinin yüksek olması ve birçok cilt hastalığına iyi gelmesi nedeniyle sık sık bilim insanlarının araştırma konusu oluyor. Son olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Cansız'ın araştırmaları sonucunda Van Gölü'nün sodalı suyunda önemli bir gelişme kaydedildi. Van Gölü suyundan örnek alan Prof. Dr. Cansız, bu suyla bir sprey hazırladı. Cansız, 60 korona virüs hastası üzerinde yaptığı araştırmada, 30 hastada bu spreyi kullandı. Spreyi kullanan hastaların taşıdığı virüs miktarında bir azalma tespit edildi. Araştırma neticesinde, pH değeri 9,3 olan Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyi sıkan hastaların korona virüsü hafif atlattığı da orta çıktı. Yapılan bu araştırma, Van Gölü suyunun şifalı olduğuna inanan Vanlıları sevindirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs hastalarıyla ilgilenen Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, Van Gölü'ne düzenli girerek burun mukozalarını sürekli göl suyuyla temizleme fırsatı bulanların korona virüse yakalanmasının, bunu yapmayanlara oranla daha az olduğunu söyledi. Dr. Tatlı, bu durumda düzenli suya girenlerle, çeşitli nedenlerle suya girmeyi aksatanlarda korona virüse yakalanmaların görüldüğüne dikkat çekti.

"Van Gölü'nde düzenli yüzenlerde korona virüs enfeksiyonuna hiç rastlanmadı"

İHA muhabirine konuşan Acil Tıp Uzmanı Dr. Tatlı, Van Gölü'nde şu ana kadar yüzenlerin korona virüs salgınına yakalanmadığını, yakalananların ise hafif semptomlarla atlattığının altını çizdi. Tatlı, "Van Gölü, ülkemizin en güzide yerlerinden biri, doğa güzelliği, şifasıyla, suyun kalitesiyle, ülkemizde ve dünyada en önemli değerlerden biridir. Van Gölü suyunun sağlık noktasına gelince bizler az çok bunu tahmin edebiliyorduk. Özellikle korona virüs salgını başladıktan sonra Van Gölü'ne düzenli olarak girdiğimiz arkadaşlarımızda neredeyse korona virüs enfeksiyonuna hiç rastlanmadı. Bunu da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Cansız hocamızın yapmış olduğu çalışmayla paralel olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Van Gölü suyu korona virüsün çoğalmasını engelliyor"

Yapılan araştırmalar neticesinde Van Gölü suyunun korona virüsü engellediğinin kanıtlandığını dile getiren Tatlı, "Harun hocamız burun mukozası üzerindeki etkilerinden söz etmiş. Korona virüs enfeksiyonu bildiğiniz üzere hava yoluyla bulaşan bir enfeksiyondur. Hava yoluyla bulaştığı için öncelikle burun mukozasına yerleşiyor. Van Gölü'nün özelliği sodalı ve alkali su olması, normal deniz suyu spreylerinden pH değeri 7 ila 8 arasında ama gölümüzün alkali oranı daha yüksek. Bu da korona virüsün çoğalmasını engellediği Harun hocamız tarafından ortaya konulmuş bir gerçek. Buradan halkımıza özellikle salgın burundan yayıldığı için ve burunda korona virüsün çoğalmasını yani viral yük dediğimiz olayın artmasını engellemek adına Van Gölü suyunu tavsiye edebiliriz" diye konuştu.

"Van Gölü'ne dalış yaptığım için korona virüsü çok hafif atlattım"

Van Gölü'nde 5 yıldır dalış yaptığını ve yakalandığı korona virüsü hafif belirtilerle atlattığına dikkat çeken Van Sualtı Arama Kurtarma Merkezi Başkanı Halil İbrahim Atacan ise "Van Gölü'nde 5 yıldır dalış yapıyorum. Korona virüs salgını ilk çıktığı zamanda bu hastalığa yakalandım. Hastalığa yakalandığım süreçte dalış yapıyordum ve bu nedenle çok hafif atlattım. Bununla alakalı sualtı birimimiz bir araştırmada yaptı. Benim de gönüllü şekilde içinde yer aldığım araştırmada, korona virüsü geçiren dalgıçlarda görülen belirtiler izlendi. Bu çalışmalarda tüm personeller, korona virüsü çok hafif düzeyde atlattı. Bu anlamda korona virüsün çok fazla etkisini görmedik. Birçok hastalığa iyi gelen Van Gölü, korona virüse de iyi geldiği yönüyle tekrar ön plana çıktı" şeklinde konuştu.

Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün çoğalmasını engellediği tespit edildi
Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün çoğalmasını engellediği tespit edildi
Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün çoğalmasını engellediği tespit edildi
Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün çoğalmasını engellediği tespit edildi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Van Gölü, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün çoğalmasını engellediği tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin korona virüsün çoğalmasını engellediği tespit edildi - Son Dakika
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