Vatandaş neye güvenecek? Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi

Şükrü null:

bu iş iyice yalama oldu. hile tesbit ediliyor ama vatandaş umursamıyorki adamlar iş yapmaya devam ediyor. vatandaş olarakta gerekli tepkiyi gösteriyoruz. bu ifşa lar aslında vatandaşın tepki vermesi için ama herkes tın.