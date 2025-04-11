Vatandaş neye güvenecek? Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi - Son Dakika
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Sağlık

Vatandaş neye güvenecek? Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi

Vatandaş neye güvenecek? Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 10 Nisan'da yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde, birçok gıda ürününde sağlığı tehdit eden maddeler tespit edildi. Ünlü bir market zincirinde satılan Diyar Baharat ürünlerinde de yabancı madde bulunması dikkat çekti.

11.04.2025 10:47
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 10 Nisan 2025 tarihinde yayımladığı güncel taklit ve tağşiş listesi, gıda sektöründe ciddi ihlallerin yaşandığını ortaya koydu. Denetimler sonucunda, bazı ürünlerde tüketici sağlığını tehdit eden unsurlar tespit edildi. Ünlü bir market zincirinde satışı yapılan Diyar Baharat'ta ise yabancı madde bulundu.

BAHARAT ÜRÜNLERİNDEKİ İHLALLER

Baharat karışımları: Diyar Baharat, Paprika ve Nur Ovalı markalarına ait ürünlerde yabancı maddeler bulundu.

Gıda boyası kullanımı: Gold Baharat markasının ürünlerinde gıda boyası tespit edildi.

ET ÜRÜNLERİNDEKİ İHLALLER

Köfte ürünleri: Kırıkkale'de faaliyet gösteren Demirbaş Kasabı'nın "Kasap Köfte" ürününde deri, dil ve baş eti bulunduğu belirlendi.

Kıyma ürünleri: Gaziantep'te hizmet veren Merve Temizlik adlı yemek şirketinin kıyma ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti (at veya eşek eti) tespit edildi.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDEKİ İHLALLER

Tereyağı ürünleri: Bilal Koç markalı tereyağında bitkisel yağ kullanıldığı saptandı.

YASAL İŞLEM UYGULANACAK

Bakanlık, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve ihlal tespit edilen firmalara yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Vatandaş neye güvenecek? Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Aydın Yılmaz:
    KİM GIDADA HİLE YAPIYORSA, BİLİN Kİ O ŞAHISLAR VEYA FİRMALAR GIDA TERÖRİSTLERİDİR. ARTIK BU İŞİN SONU HAPİS CEZASINA KADAR GİTMELİ VE CEZALAR DAHADA CAYDIRICI OLMALI. YOKSA BİRGÜN GIDA ZEHİRLENMESİNDEN 1000 KİŞİDEN FAZLA KİŞİ ÖLÜNCE Mİ ÖNLEM ALINACAK. İNSAN SAĞLIĞIYLA OYNAYAN TERÖRİSTTİR... 19 0 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    KİM Kİ GIDA DA HİLE YAPIYOR VE İNSAN SAĞLIĞIYLA OYNUYORSA, YEDİĞİ İÇTİĞİ HARAM OLSUN... 11 0 Yanıtla
  • Kemal:
    esnaf namuslu olsaydı,tusiad Türk olsaydı bu ülkede ekonomik kriz bu halde olmazdı. 8 1 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Hükümetin en iyi yaptıgı şey bütün markalar denetlenmesi gerek bu sayıyı artırıp hersey denetlenip daha büyük ceza yaptırım gerek 7 0 Yanıtla
  • şakir:
    öyle vatandaşa acılamakla olmaz bu işler 5 ay ticaretten men et bak sen ete etten başka zeytinyagına zeytinyagından baska baharata baharattan başka birşey katabilirlermi 5 1 Yanıtla
  • Şükrü null:
    bu iş iyice yalama oldu. hile tesbit ediliyor ama vatandaş umursamıyorki adamlar iş yapmaya devam ediyor. vatandaş olarakta gerekli tepkiyi gösteriyoruz. bu ifşa lar aslında vatandaşın tepki vermesi için ama herkes tın. 2 0 Yanıtla
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