Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti - Son Dakika
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Sağlık

Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan yeni firmaları açıklamaya devam ediyor. Son olarak yağ oranlarını pakete yazılanların aksine düşük tutan peynir markalarının isimleri tek tek ifşa edildi.

29.01.2025 11:37  Güncelleme: 11:51
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini 29 Ocak tarihi itibarıyla güncelleyerek yeni ürünler ekledi. Eklenen yeni ürünler arasında 5 peynir markasının olması dikkat çekti. Bu peynir markalarında paketlerin üzerine yazılanın aksine yağ oranlarının düşük olduğu ortaya çıktı.

İşte listede yer alan o peynir markaları;

  • Kılınç marka 1 kiloluk tam yağlı taze kaşar peynir
  • Paysüt marka taze beyaz peynir
  • Yeşilçay marka az yağlı taze beyaz peynir
  • Sütlüce marka tam yağlı beyaz peynir
  • Ufukbey marka taze kaşar peynir
  • Sütlüce marka tam yağlı kaşar peynir

ÜÇ TEREYAĞI MARKASI DA LİSTEDE

Peynirlerin yanında bir başka süt ürünü olan tereyağlarında da hile tespit edildi. "Onur Güntay", "Çamoluk" ve "Karadeniz Akbir" markalı tereyağlarında bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ çıktı.

ZEYTİNYAĞI DEĞİL TOHUM YAĞI

Listenin müdavimlerinden zeytinyağında yine hile tespit edildi. 3 markaya ait zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı öğrenildi. Söz konusu markalar ise şöyle:

  • Egenatura
  • Gönül Zeytin ve Zeytinyağları
  • Lux Ayvalık

Ayrıca Manisa Sarıgöl'de bulunan "Bideci Tugay" adlı işletmenin pide harcında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

İşte Bakanlık tarafından açıklanan o liste;

Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Locked Away:
    sonuç ne? sadece ifşa! kapatın firmaları daha ne bekliyorsunuz. 75 0 Yanıtla
  • Neşe yer:
    şaşırdık mi? 54 1 Yanıtla
  • Apple User:
    bu tür ifşaları destekliyorum . vatandaş olarak bilgilenmeye ve kendimizi korumaya hakkımız var . Daha 1 sene öncesine kadar yok kvkk yok şu bu zırt pırt diye hile yapan markaların isimleri hep gizlendi . 43 0 Yanıtla
  • Murat Zor:
    her işte üçkağıt var. Bu millet iflah olmaz. 37 0 Yanıtla
  • M. Yıldız:
    Teknoloji, iletişim, haber alma teknikleri geliştikçe Ticaretten siyasete, özel sektörden kamu yönetimine tüm hata ve ihmaller gün yüzüne çıkmakta. Devlet acil olarak denetim ve ceza mekanizmalarını fakatsız amasız oldukça sert bir şekilde uygulamalı.. Felaket seviyede yaşanan olaylar, en başında tedbirler veya önlem alınsa felaket değil önlenen felaket olarak geçip gitcek. Oldukça basit bir olay nasıl oluyorsa felakete dönüyor..!!! Siyaset tepeden tırnağa muhalefetten iktidara sorumludur kimse kimseye şuçu atmasın NOKTA 31 0 Yanıtla
    Remzi Ozdemir:
    Çok doğru katılıyorum acil uygulanmali 0 0
  • Ersan Yiğit:
    Bu markalarun üretim faaliyetini durdurup ibretlik cezalar verilmesi lazım ki böyle bir şey bir daha olmasın. 30 0 Yanıtla
  • ömer tektaş:
    iyice raydan çıktı insanlar yaz 25 0 Yanıtla
  • Zafer Oğuz:
    Bimde a101 de hatta hazır sütlerin hepsi su peynirlerin çoğu nişasta 16 0 Yanıtla
  • res:
    1 bakanlık önceden neredeydi 2 sadece ifşa mı edecek 3 başka suçlar işleyenleri de sadece ifşa edin ceza vermeyin o zaman, mesela hırsızı ifşa edip ceza vermeyin 13 0 Yanıtla
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