Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini 29 Ocak tarihi itibarıyla güncelleyerek yeni ürünler ekledi. Eklenen yeni ürünler arasında 5 peynir markasının olması dikkat çekti. Bu peynir markalarında paketlerin üzerine yazılanın aksine yağ oranlarının düşük olduğu ortaya çıktı.
Peynirlerin yanında bir başka süt ürünü olan tereyağlarında da hile tespit edildi. "Onur Güntay", "Çamoluk" ve "Karadeniz Akbir" markalı tereyağlarında bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ çıktı.
Listenin müdavimlerinden zeytinyağında yine hile tespit edildi. 3 markaya ait zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı öğrenildi. Söz konusu markalar ise şöyle:
Ayrıca Manisa Sarıgöl'de bulunan "Bideci Tugay" adlı işletmenin pide harcında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.
İşte Bakanlık tarafından açıklanan o liste;
Son Dakika › Sağlık › Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti - Son Dakika
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