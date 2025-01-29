Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti

Sağlık

Bir belediyeye daha kayyum atandı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini 29 Ocak tarihi itibarıyla güncelleyerek yeni ürünler ekledi. Eklenen yeni ürünler arasında 5 peynir markasının olması dikkat çekti. Bu peynir markalarında paketlerin üzerine yazılanın aksine yağ oranlarının düşük olduğu ortaya çıktı.

İşte listede yer alan o peynir markaları;

Kılınç marka 1 kiloluk tam yağlı taze kaşar peynir

Paysüt marka taze beyaz peynir

Yeşilçay marka az yağlı taze beyaz peynir

Sütlüce marka tam yağlı beyaz peynir

Ufukbey marka taze kaşar peynir

Sütlüce marka tam yağlı kaşar peynir

ÜÇ TEREYAĞI MARKASI DA LİSTEDE

Peynirlerin yanında bir başka süt ürünü olan tereyağlarında da hile tespit edildi. "Onur Güntay", "Çamoluk" ve "Karadeniz Akbir" markalı tereyağlarında bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ çıktı.

ZEYTİNYAĞI DEĞİL TOHUM YAĞI

Listenin müdavimlerinden zeytinyağında yine hile tespit edildi. 3 markaya ait zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı öğrenildi. Söz konusu markalar ise şöyle:

Egenatura

Gönül Zeytin ve Zeytinyağları

Lux Ayvalık

Ayrıca Manisa Sarıgöl'de bulunan "Bideci Tugay" adlı işletmenin pide harcında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

İşte Bakanlık tarafından açıklanan o liste;