Volkan Konak kalp krizinden mi öldü? Kalp doktoru iki ihtimal üzerinde durdu - Son Dakika
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Sağlık

Volkan Konak kalp krizinden mi öldü? Kalp doktoru iki ihtimal üzerinde durdu

Volkan Konak kalp krizinden mi öldü? Kalp doktoru iki ihtimal üzerinde durdu

Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamil Şarkışlalı, Melis Yaşar'ın konuğu olarak sahnede kalp durmasıyla yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şarkışlalı, kalp krizlerinin ön belirtilerine dikkat çekerek "Ani ölümlerin büyük çoğunluğu kalp hastalıkları kaynaklı" dedi.

05.04.2025 13:01
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Geçtiğimiz hafta sahnede kalp durması geçirerek hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ani ölümü Türkiye'yi yasa boğraken, Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamil Şarkışlalı bu olay özelinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Kalp krizlerinin belirtilerine, risk faktörlerine ve doğru müdahale yöntemlerine dair çarpıcı bilgiler paylaştı.

"ANİ ÖLÜMLERİN YÜZDE 90'INDAN FAZLASI KALP HASTALIKLARI KAYNAKLI"

Şarkışlalı, "Ani ölümlerin yüzde 90'dan fazlasının nedeni kalp hastalıklarıdır" diyerek toplumda kalp sağlığına daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Kalp krizi belirtilerinin genellikle göğüs ağrısı ile başladığını ve ağrının sol kola, mideye ve çeneye yayılabileceğini söyledi.

Volkan Konak kalp krizinden mi öldü? Kalp doktoru iki ihtimal üzerinde durdu

"VOLKAN KONAK'IN VÜCUDU MUTLAKA SİNYAL VERMİŞTİR"

Sanatçı Volkan Konak'ın sahnedeki ani kaybını değerlendiren Şarkışlalı, "Volkan Konak'ın sahnedeki görüntülerinin öncesinde vücudunda mutlaka anormallik vardır" dedi. Ritim bozukluklarının eforla birlikte tetiklenebileceğini belirten uzman isim, büyük organizasyonlarda sağlık tedbirlerinin önceden alınması gerektiğine dikkat çekti.

Volkan Konak kalp krizinden mi öldü? Kalp doktoru iki ihtimal üzerinde durdu

"KALP KRİZİNDE DOĞRU MÜDAHALE HAYAT KURTARIR"

Şarkışlalı, kriz anında yapılması gerekenleri de şöyle anlattı: "Kalp krizi geçiren hastayı sırtını sağlam bir yere dayayacak şekilde oturtmamız gerekir." Temel yaşam desteği eğitimi almayan kişilerin ağızdan nefes vermeye çalışmaması gerektiğini vurgulayan Şarkışlalı, kolesterol ve hayvansal yağ tüketimi konusunda da uyarılarda bulundu.

Volkan Konak kalp krizinden mi öldü? Kalp doktoru iki ihtimal üzerinde durdu

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Son Dakika Sağlık Volkan Konak kalp krizinden mi öldü? Kalp doktoru iki ihtimal üzerinde durdu - Son Dakika

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