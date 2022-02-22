Vücudundaki "kaya büyüklüğünde" tümörden ameliyatla kurtuldu - Son Dakika
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Vücudundaki "kaya büyüklüğünde" tümörden ameliyatla kurtuldu

22.02.2022 15:45
Vücudundaki "kaya büyüklüğünde" tümörden ameliyatla kurtuldu

Şanlıurfa'da, 2 yıldır kalça bölgesinde büyüyerek bir kaya parçasını andıran tümör nedeniyle yüzüstü yatmak zorunda kalan hasta, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'da, 2 yıldır kalça bölgesinde büyüyerek bir kaya parçasını andıran tümör nedeniyle yüzüstü yatmak zorunda kalan hasta, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Reşit Sevimli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta önce 58 yaşındaki Mahmut Kaya'nın sağ kalça bölgesinde dev bir kitle tümörle kendilerine başvurduğunu söyledi. Sevimli, hastanın detaylı MR, tomografi ve gerekli tetkiklerini yaptıktan sonra leğen kemiği bölgesindeki kitlenin 23x23 santimetre boyutlarında olduğunu gördüklerini belirtti.

Tümör 10 kilogramdan fazla çıktı

Hastanın 2 yıldır bu kitle ilgili şikayette bulunduğunu, gittiği hastanelerde bir çözüm bulamaması üzerine kendilerine başvurduğunu anlatan Sevimli, şöyle konuştu:

"Kitlesinin devasa boyutlarda olduğunu, neredeyse kanamadan dolayı hastanın hayatını tehdit eder boyuta geldiğini fark ettik. Hastamızın gerekli tanı ve tetkiklerini, patolojilerini netleştirdik. Bu tümörün cerrahi olarak çıkarılmasını hastamızla paylaştık ve ameliyatı kabul ettikten sonra ameliyathanede 3 saatlik detaylı bir cerrahi sonrası başarılı bir ameliyatla hastamızın kitlesini çıkardık. Kitle 10 kilogramdan fazla çıktı. Dev boyutlarda bir tümör. Hastamızın genel durumu iyi, servisimize aldık, tümöründen kurtuldu. İki aydır yüzüstü yatmak zorunda kalan hastamız şu an sırt üstü yatar pozisyonda, konforu düzeldi, sıkıntılıları geçti. Birkaç gün daha takip edeceğiz, şifa ile taburcu etmeyi planlıyoruz."

Doç. Dr. Sevimli, meslek hayatında ilk kez bu büyüklükteki bir tümörü çıkardığını kaydetti.

"2 aydır yüzüstü yatıyorum"

Mahmut Kaya da Atatürk Barajı'nda çalıştığını, yaklaşık 2 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini, gittiği hastanelerde "risk alamayız" denilerek operasyon yapılmadığını anlattı.

Bunun üzerine Malatya'ya geldiklerini ifade eden Kaya, "Ameliyatım yapıldı, mutluyum. Allah doktorumdan razı olsun. 2 aydır yüzüstü yatıyorum, iki yıldır da çekiyorum. İki aydır artık bütün hareketlerim kısıtlanmış durumdaydı. Son zamanlarda daha çok büyümeye başladı. Şu anda çok rahatım, sağlığıma kavuştum. Bundan sonraki yaşantım daha da ferah olacak en azından oturabileceğim, sırt üstü yatabileceğim. Hocamıza teşekkür ediyorum." dedi.

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İnönü Üniversitesi, Şanlıurfa, Malatya, Tümör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Vücudundaki 'kaya büyüklüğünde' tümörden ameliyatla kurtuldu - Son Dakika


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