Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Köse Kabil, 18 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nda (KOAH) erken tanı ve korunmanın önemine dikkat çekti.

KOAH'ın hava yollarında kalıcı daralmaya neden olan, önlenebilir ve tedavi edilebilir kronik bir akciğer hastalığı olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Köse Kabil, hastalığın en sık görülen belirtilerinin öksürük, balgam, nefes darlığı ve çabuk yorulma olduğunu ifade etti. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon kişinin KOAH hastası olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

Özellikle 40 yaş üzerindeki, sigara kullanan veya zararlı gaz, toz ve dumana maruz kalan kişilerin belirtileri önemsemesi gerektiğini vurgulayan Köse Kabil, nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetlerin yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti. Erken tanı için sağlık kuruluşlarına başvurulmasının önemine değinen Köse Kabil, KOAH tanısının hekim değerlendirmesi ve solunum fonksiyon testi (spirometri) ile konulduğunu belirtti.

Ne yapmalıyız!

KOAH'tan korunmak için sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durulması gerektiğini belirten Köse Kabil, sigarayı bırakmak isteyenlerin profesyonel destek alabileceğini ifade etti. Ev ve iş ortamlarında temiz hava ve yeterli havalandırmanın sağlanması, toz, kimyasal madde ve zararlı gazlara maruziyetin azaltılması gerektiğini aktardı.

Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve önerilen aşıların yaptırılmasının da akciğer sağlığının korunmasında önemli rol oynadığını belirten Köse Kabil, KOAH tanısı bulunan hastaların ilaçlarını doğru ve düzenli kullanmaları ve hekim kontrollerini aksatmamaları gerektiğini vurguladı.

Aşılanma ve pulmoner rehabilitasyonun önemi

KOAH hastalarında pnömokok ve influenza aşılarının yanı sıra kişiye uygun egzersiz programları ve pulmoner rehabilitasyon uygulamalarının önemine dikkat çeken Köse Kabil, bu uygulamaların nefes darlığının azaltılmasına, günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülmesine ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağladığını belirtti.

Vatandaşları solunum sistemi belirtilerini önemsemeye, akciğer sağlıklarını korumaya ve düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaya davet eden Köse Kabil, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz sağlıklı yaşam danışmanlığı ve sigara bırakma desteği alınabileceğini hatırlattı.

Köse Kabil, "Her nefes değerlidir. Tütünden uzak durun, belirtilerinizi önemseyin, hareket edin ve kontrollerinizi aksatmayın" mesajını verdi.