Üye Girişi
Yalova, hareketli nüfus nedeniyle Kovid-19 vaka artışında ilk 10 il arasına girdi - Son Dakika

Yalova, hareketli nüfus nedeniyle Kovid-19 vaka artışında ilk 10 il arasına girdi

03.11.2021 13:07
Yalova, hareketli nüfus nedeniyle Kovid-19 vaka artışında ilk 10 il arasına girdi

Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, kentin Kovid-19 vaka artışının en fazla görüldüğü iller arasında yer almasıyla ilgili konuştu.

Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, kentin Kovid-19 vaka artışının en fazla görüldüğü iller arasında yer almasıyla ilgili konuştu.

Eray, AA muhabirine, 276 bin 50 nüfusa sahip Yalova'nın, İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerin geçiş güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle nüfusunun yüzde 50'sine yakın bir hareketli nüfus ağırladığını söyledi.

Çoğunluğu çalışma ve günü birlik ziyaretler olmak üzere ile yoğun bir nüfusun girdiğini anlatan Eray, "İlimiz, Bursa, Kocaeli ve İstanbul komşuluğunda, nüfusu 276 bin 50 olmasına rağmen özellikle günlük nüfus hareketliliği, ki bu ilimizin total nüfusunun yüzde 50'sine tekabül eden hareketli bir nüfus var, bu da ilimizdeki hareketliliği ciddi bir şekilde arttırıyor ve bu da pandemi açısından riski yoğun bir bölgede olmamıza neden oluyor. Bizim ilimizdeki toplam aktif vaka sayısı 2500 civarında. Ekim 2021 sürecinde günlük ortalama 120, eylülde günlük 90, Ağustos ayında 70 civarlarında vaka sayımız çıkmaktaydı. Şu an 200 civarında seyretmekteyiz. Tabi tüm vakalarımız tespit edilmelerinin hemen ardından filyasyon ekiplerimizce evlerinde ziyaret edilerek tedavileri planlanmakta ve ilaçları teslim edilmekte. Yine filyasyon ekiplerimizin ortalama bir vakaya ulaşma süresi 6 saat, test verme süremiz ise ortalama 5 saat civarında. Temaslı olan kişilerle ilgili de izolasyon uygulanmakta. Fakat ne yazık ki vaka sayısındaki artış devam etmekte." diye konuştu.

-10 bin 800 kişi ikinci dozunu yaptırmadı

Vaka artış oranının hastanelere yansımadığını, yoğun bakım doluluk oranın yüzde 65'lerde olduğunu da aktaran Eray, Yalova Devlet Hastanesinde halen tek katta hizmet verildiğini ifade etti.

Aşılamanın hastanelere yansımamasında büyük katkısı olduğunu sözlerine ekleyen Eray, hastanelerde yatan hastaların yüzde 60'ının daha önce aşı olmamış kişilerden oluştuğunu, il genelinde 10 bin 800 civarında vatandaşın da yaptırdığı ilk doz aşının üzerinden 42 gün geçmesine rağmen ikinci doz aşıyı yaptırmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Yalova olarak birinci doz aşılamada yakalamış olduğumuz başarıyı ne yazık ki ikinci dozda ulaşabilmiş değiliz şu anda. Çünkü biz birinci dozda yüzde 94'lere kadar ulaşmışken ikinci dozda an itibariyle yüzde 73 civarlarındayız. Sizlerin aracılığıyla ilimizde yaşayan bu 10 bin 800 vatandaşımıza seslenmek istiyorum. Bir doz aşılanmak demek, aşılanma tamamlanmış anlamına gelmiyor. İlk doz aşının koruyuculuğu ikinci dozla birlikte taçlandırılıyor ve anlamlı bir orana kavuşuyor. Bu sebepten dolayı bu 10 bin 800 vatandaşımızı bir an önce aşılanmaya davet ediyorum. Randevu almalarına gerek yok. Evlerinde, ilimizin merkezi noktalarında kurmuş olduğumuz stantlarımızda, köylerimizde, hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde bu aşılama hizmetini vermeye devam ediyoruz. Bir kişinin bile aşılanması bizim için çok önemli. Bu nedenle Yalova'nın en ücra köşesine de gitmeye hazır arkadaşlarımız."

4032 sınıftan 29'u izole edildi

Kovid-19 ile mücadelede zafere ulaşmanın en etkili ve tek silahın aşı olduğuna da vurgu yapan Eray, özellikle havaların soğumasıyla kapalı alanlarda insanların daha fazla vakit geçirdiğine, bunun da maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Vali Muammer Erol başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlardan Hayat Eve Sığar (HES) Kodu uygulamasına devam edilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu hatırlatan Eray, okullarda süren eğitimle ilgili de şunları kaydetti:

"Yalova sınırları içerisinde toplam 4302 sınıfımız bulunmakta. An itibariyle bu sınıflardan 29 tanesi izolasyon altına alınmış durumda. Bir sınıfta 2 ve daha fazla aktif vakanın çıkması demek oluyor. Bir sınıfta iki vaka çıkıyorsa biz o sınıfı karantinaya alıyoruz. 4302 sınıftan 29'ununa bunun uygulanması kabaca yaklaşık yüzde 0,7'e tekabül ediyor ve çok anlamlı ve risk oluşturacak bir oran değil bu. Biz aktif vakaların çok ciddi bir kısmının hareketli, genç, 40 yaş ve altı nüfusun olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Bu yaşta tabi aşılamaya duyulan ilgi de istediğimiz düzeylerde değil. Bu sebepten dolayı bu 18-40 yaş aralığındaki nüfusumuzun aşılanması ve tedbirlere riayet etmesi bizim için elzem."

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Yalova, Emrah, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Yalova, hareketli nüfus nedeniyle Kovid-19 vaka artışında ilk 10 il arasına girdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

17 kişi sivil personelin başına çuval geçirdiği için gözaltına alındı 13:30 17 kişi sivil personelin başına çuval geçirdiği için gözaltına alındı Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın 13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın Belediye başkanının makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaratıyor 12:44 Belediye başkanının makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaratıyor
Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu 12:24 Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi 11:59 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı 11:52 Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı 11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Akşener, 11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Son Dakika Haberleri
13:30 17 kişi sivil personelin başına çuval geçirdiği için gözaltına alındı
13:24 Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun
13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın
12:46 Japonya spikerin zor anları
12:28 Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi
12:19 Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar
12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı
11:58 İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu
11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi
11:57 Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor
AK Partili Kurtulmuş'tan seçim anketi açıklaması: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor AK Partili Kurtulmuş'tan seçim anketi açıklaması: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor         
13:31
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun         
13:24
Japonya spikerin zor anları Japonya spikerin zor anları         
12:46
Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi         
12:28
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı         
11:57
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi         
11:13
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 13:43:17. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova, hareketli nüfus nedeniyle Kovid-19 vaka artışında ilk 10 il arasına girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement