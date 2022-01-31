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Yaşlı hastayı sırtında taşıyan sağlık çalışanından Bakan Koca'ya teşekkür - Son Dakika

Yaşlı hastayı sırtında taşıyan sağlık çalışanından Bakan Koca'ya teşekkür

31.01.2022 17:07
Yaşlı hastayı sırtında taşıyan sağlık çalışanından Bakan Koca'ya teşekkür

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yoğun karla mücadele ederek yaşlı hastayı sırtında ambulansa kadar taşıyan 112 Acil Servis'te görevli Mehmet Çakmak, fotoğrafına sosyal medyasında yer veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yoğun karla mücadele ederek yaşlı hastayı sırtında ambulansa kadar taşıyan 112 Acil Servis'te görevli Mehmet Çakmak, fotoğrafına sosyal medyasında yer veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Fotoğraf karesinin çekildiği anı gazetecilere anlatan Çakmak, yoğun kar nedeniyle eve bahçe kısmından yürüdüklerini, ilk müdahalesi yapılan hastayı taşıyacak kimse olmayınca sırtına alarak ambulansa getirdiğini söyledi.

Her hastayı aileden birisiymiş gibi gördüklerini ifade eden Çakmak, "Öyle olunca insan hastayı sırtında veya kucağında da taşır. Sedye o yolda yürümezdi. Amcanın evine giderken o yolu yürüyerek açtım." dedi.

Çakmak, Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaşmasının kendisini duygulandırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu anda çok mutlu ve duyguluyum, o hissi anlatamam. 26 yıldır bu mesleğin içindeyim. Daha önce hastanede çalıştım, sonra 112'ye geçtim. Sosyal medya hesabım olmadığı için başka arkadaşlardan gördüm. Bu şekilde olacağını beklemiyordum. Kendileri görmüşler ve paylaşmışlar. Bu paylaşım beni çok onore etti ve duygulandırdı. Oraya kurumumuzu temsil ederek gittik. Yapmış olduğumuz şey tamamen ekip işi. Onlar müdahale ediyorlar, bizler taşıyoruz. Yanımızda oldukları için Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da yapılan davranışın çok güzel olduğunu, gurur duyduklarını söyledi.

Sağlıkçıların gece gündüz görevlerinin başında olduğunu anlatan Yılmaz, çalışanlara ve Bakan Koca'ya teşekkür etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "112 Acil ve UMKE ekiplerimiz, ülkemizin birçok bölgesinde karla mücadele devam ederken, yolları ulaşıma kapalı yerleşim yerlerinde hastalarımıza ulaşmayı başarıyor, evde yapılan ilk müdahalenin ardından birçok hasta gerekiyorsa hastaneye kaldırılıyor. Fotoğraf, Düzce'den." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşlı hastayı sırtında taşıyan sağlık çalışanından Bakan Koca'ya teşekkür
Yaşlı hastayı sırtında taşıyan sağlık çalışanından Bakan Koca'ya teşekkür

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Fahrettin Koca, Mehmet Çakmak, Düzce, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Yaşlı hastayı sırtında taşıyan sağlık çalışanından Bakan Koca'ya teşekkür - Son Dakika


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