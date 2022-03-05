Yemen'in Taiz vilayetinde koleraya karşı aşı kampanyası - Son Dakika
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Yemen'in Taiz vilayetinde koleraya karşı aşı kampanyası

05.03.2022 16:29
Yemen'in Taiz vilayetinde koleraya karşı aşı kampanyası

Yemen Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığı, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde kolera aşısı kampanyası başlattı.

Yemen Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığı, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde kolera aşısı kampanyası başlattı.

Bakanlığın Taiz'deki İl Müdürü Racih el-Melik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taiz'e bağlı Kahire, Muzaffer, Sale ve Es-Silv ilçelerinde kolera salgınına karşı aşı kampanyası başlatıldığını söyledi.

Melik, 334 kişilik bir ekiple yürütülen kampanya kapsamında yaklaşık 500 bin kişiyi aşılamayı planladıklarını aktardı.

Ülkede 2016'dan bu yana koleranın yayıldığına dikkati çeken Melik, kampanyanın Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile iş birliğiyle yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Taiz'deki Es-Sevra Devlet Hastanesi Enfeksiyon ve Salgın Hastalıklarla Mücadele Birimi Başkanı Muhammed El-Fakih de ülkedeki iç savaş döneminde Taiz'de 7 bin kişinin koleraya yakalandığını ve hastalık sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünden Mart 2021'de yapılan açıklamada, Yemen'de 2020'de 230 binden fazla şüpheli kolera vakasının gözlemlendiği ve koleraya yakalananlardan 84 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Yemen'in Taiz vilayetinde koleraya karşı aşı kampanyası
Yemen'in Taiz vilayetinde koleraya karşı aşı kampanyası
Yemen'in Taiz vilayetinde koleraya karşı aşı kampanyası
Yemen'in Taiz vilayetinde koleraya karşı aşı kampanyası

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Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Savaş, Yemen, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Yemen'in Taiz vilayetinde koleraya karşı aşı kampanyası - Son Dakika


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