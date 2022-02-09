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Yeşilay'dan sigarayı bırakabilirsin mobil uygulaması - Son Dakika

Yeşilay'dan sigarayı bırakabilirsin mobil uygulaması

09.02.2022 09:51
Yeşilay'dan sigarayı bırakabilirsin mobil uygulaması

Yeşilay sigaradan kurtulmak isteyenlerin cep telefonlarında kullanabileceği mobil uygulamayı kullanıma sundu.

Yeşilay sigaradan kurtulmak isteyenlerin cep telefonlarında kullanabileceği mobil uygulamayı kullanıma sundu.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan uygulamanın ücretsiz olarak cep telefonları ve tabletlerde kullanılabileceğini belirtti.

Sigarayı bırakma konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyanların uygulama içinden tek tıkla Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı 115'e ulaşabileceğini aktaran Bayrak, "Yeşilay olarak tütün bağımlılığı ile mücadelede önemli adımlar atıyor, hem bağımlılığın oluşmasını engellemek hem de bağımlılıktan kurtulmaya destek olmak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımıza bir yenisini ekleyerek, 'bırakabilirsin' mobil uygulamasını vatandaşlarımıza sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sigaradan kurtulmak isteyenlerin bu süreçte ihtiyaç duyduğu desteği uygulama ile ulaşacağını belirten Bayrak, şunları kaydetti:

"Bırakabilirsin uygulaması sigarayı bırakma kararı verenlerin bırakma sürecinde onlara destek oluyor. Uygulama kapsamında sigarasız geçen gün sayısı ve sigara içmeyerek sağlanan ekonomik tasarruf bilgiler de yer alıyor. Daha fazla desteğe ihtiyaç duyanlar ise ücretsiz olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı 115'e ulaşabiliyorlar. Herkesin erişebileceği ve her an yanlarında olacak bir uygulamayı hizmete sunmaktan mutluluk duyuyor tüm vatandaşlarımıza 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde 'bırakabilirsin' diyoruz."

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Sağlık Bakanlığı, Yeşilay, Edirne, Tütün, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Yeşilay'dan sigarayı bırakabilirsin mobil uygulaması - Son Dakika


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