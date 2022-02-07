Yunanistan'dan gelen hastanın beyninden 8 santimetrelik tümör çıkarıldı - Son Dakika

Yunanistan'da beyin tümörü teşhisi konulan 55 yaşındaki Rıdvan Bouzantsi, ameliyatını Türkiye'de oldu.

Batı Trakya Türklerinden olan ve Yunanistan'ın Gümülcine kentinde yaşayan Bouzantsi, bir süre önce boyun fıtığı nedeniyle hastaneye başvurdu.

Yunanistan'da boyun fıtığına yönelik tedavi gören Bouzantsi, durumunun ağırlaşması üzerine daha kapsamlı olan üniversite hastanesine müracaat etti. Burada yapılan ileri tetkikler sonucu beyninde tümör olduğu anlaşılan Bouzantsi, ameliyatı için araştırmalara başladı.

Rize'de görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Osman Ersegun Batçık'la iletişime geçen Bouzantsi, doktorun talebi doğrultusunda uçakla Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda Dr. Batçık tarafından karşılanan hastanın, kentteki özel bir hastaneye yatışı yapıldı.

Bir günde tetkik ve radyolojik incelemeleri tekrarlanan ve ameliyata hazırlanan Bouzantsi, Opr. Dr. Osman Ersegun Batçık tarafından acil ameliyata alındı.

Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından Bouzantsi'nin beynindeki 8 santimetrelik tümör başarıyla alındı.

"Ekstra tehlikeli bir noktadaydı"

Opr. Dr. Osman Ersegun Batçık, AA muhabirine, hastanın bir doktor arkadaşının vesilesiyle 4 gün önce kendilerine ulaştığını söyledi.

Hastanın tümörünün kötü huylu ve büyük olduğunu belirten Batçık, "Kitle hastanın konuşma, hareket, duygu ve durum bölgesindeydi. Hastamızda duygu, durum bozukluğu vardı ve hareketlerini yavaşlatmıştı. Yaklaşık 8x8 civarında büyük bir tümördü. Beyin tümörlerinin hepsi tehlikelidir ama bu ekstra tehlikeli bir noktadaydı. Şu an gayet iyi, takiplerini yapıyoruz." diye konuştu.

Hastanın kardeşi Adnan Bouzantsi de ağabeyinin boyun fıtığı ile ilgili belli aralıklarla kliniklerde tedavi gördüğünü ifade ederek, "Son aldığımız tetkikte aslında boyun fıtığından ziyade biraz da beyin kısmında, kulağın sağ tarafında büyük bir kitle bulunduğunu ve böyle bir kitlenin de hayati tehlikesi olduğunu söylediler. Anlık olarak Türkiye'de bir planlama yaptık." diye konuştu.

Bouzantsi, Yunanistan'daki doktorların da hastalığın ağır seyrettiği, ivedilikle ameliyat gerektirdiği bilgisini verdiğini anlatarak, bu kapsamda karar vererek, hastalarını bir gün içerisinde hastaneden gerekli imza ve çıkış işlemlerini yaparak Trabzon'a naklettiklerini aktardı.

Trabzon'dan memnun kaldıklarını vurgulayan Bouzantsi, "Buradaki hizmetten memnunuz, çok hızlı şekilde olması için gerekeni yaptılar. Hocama çok teşekkür ediyorum. Hastalık ve ameliyat sonrası süreçte ciddi ilgi alakası var. Süreçten memnunuz. Tümörün ağırlık seviyesine baktığımızda 8 santimetre, tabiri caizse bir yumruk büyüklüğünde tümör oradan temizlendi." dedi.