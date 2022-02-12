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Yüz, baş, el ve ayaklar aşırı soğuktan korunmalı - Son Dakika

Yüz, baş, el ve ayaklar aşırı soğuktan korunmalı

12.02.2022 12:25
Yüz, baş, el ve ayaklar aşırı soğuktan korunmalı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora, yüz, baş, el ve ayakların aşırı soğuklardan korunması gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora, yüz, baş, el ve ayakların aşırı soğuklardan korunması gerektiğini söyledi.

Öztora, AA muhabirine, soğuktan korunmanın yazın aşırı sıcaklardan korunmak kadar önemli olduğunu belirtti.

Özellikle sabah saatlerinde soğuktan korunmaya özen gösterilmesinin sağlık açısından gerekli olduğunu anlatan Öztora, "Soğuk havayla temas eden bölgelerimizi azaltmalıyız. Kat kat giyinmek önemli. Özellikle bir kalın kat yerine birkaç ince kat kıyafet giymek, içerideki sıcak havanın muhafaza edilmesi açısından daha faydalı olacaktır. Şapka, bere, belki kulaklık, atkı ve kaşkol başımızı ve yüzümüzü sıcak tutmamızı sağlayacaktır. Zaten maske takarak yüzümüzü önemli ölçüde soğuktan koruyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Öztora, soğuğa maruz kalan el ve yüz derisinde kuruma görülebileceğini ifade etti.

El ve ayaklar gibi vücudun bazı bölgelerinde bulunan kılcal damarlardaki daralmaya bağlı solukluk ve ciltte bozukluk da olabileceği uyarısında bulunan Öztora,"Bunlar için koruyucu önlemler alınmalı. Eldiven, kalın ayakkabılar, pamuklu kalın çoraplar gibi korunma yöntemleri tercih edilmeli." dedi.

Yaşlılar ve çocuklar soğuğa maruz kalmamalı

Öztora, özellikle yaşlılar ve çocukların kırılgan grupta oldukları için soğuk havaya maruz kalmaması gerektiğini belirtti.

Yaşlılar ve çocukların dışarıda uzun süre geçirmemesi gerektiğini vurgulayan Öztora, şöyle devam etti:

"Sıcaklık, farkında olmadan yavaş yavaş düştüğü ve vücudumuz buna alıştığı için hipotermiye girdiğimizde anlayamayabiliriz. Özellikle dışarıda vakit geçirirken soğuktan titreyen çocukların bir an önce içeriye güvenli bir yere alınması oldukça önemli. Çünkü titreme vücudun bir savunma mekanizması. Düşen vücut sıcaklığını yükseltmeye yönelik bir şey. Bu bizim için ilk uyarılardan bir tanesi olabilir."

Öztora, soğuk havalarda alkolden uzak durularak sıvı tüketiminin ihmal edilmemesinin önemli olduğunu söyledi.

Kış aylarında artış gösteren yüz felcine karşı da dikkatli olunması çağrısında bulunan Öztora, şunları kaydetti:

"Yüz felcini, nedeni çok açık belli olmasa bile, yüzün hareketini sağlayan kastaki ödeme ve şişmeye bağlı olarak yüzün çoğunlukla bir yarısında görülen hareket bozukluğu olarak ifade edebiliriz. Gülerken tek taraflı gülme, gözün bir kısmını kapatamama ya da geç kapatma, ağızdan salya akması, ağzın bir bölümünü kapatamama gibi özellikle tek tarafı daha çok tutan bir durum olarak karşımıza çıkabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında bir hekime başvurmakta fayda var. Bunu ihmal etmemek lazım."

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Trakya Üniversitesi, Aile Hekimliği, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Yüz, baş, el ve ayaklar aşırı soğuktan korunmalı - Son Dakika


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