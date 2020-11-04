Son Dakika Sekreter Haberleri

- 19:03 Eski BM Suriye özel danışmanı Jan Egeland'dan Türkiye'ye "mülteci" övgüsü
Eski Birleşmiş Milletler (BM) Suriye özel danışmanı ve Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Liberya gibi ülkelerin koruma arayan sivillere sınırlarını ve kalplerini açtığını, Avrupalı liderlerin bunu örnek alması gerektiğini belirtti.
- 18:58 Salihli'ye yapılan hizmetleri görüştüler
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
- 18:06 Hatayspor Başkanı Tazearslan, Covid-19'a yakalandı
Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Covid-19'a yakalandı.
- 17:57 KKTC'de Ulusal Birlik Partisi'nin 7 Kasım'daki kurultayı iptal oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 7 Kasım Cumartesi günü yapılması öngörülen 11. Olağanüstü Kurultayı'nın ikinci turu, bu turda yarışacak Genel Başkan adayları Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy'un başvurularının geri çekilmesi nedeniyle iptal oldu.
- 17:19 Ahi diyarında hayvancılık projesiyle yeni istihdam alanları açılacak
Ahi diyarı Kırşehir'de hayata geçirilecek "Ahi İlinde İstihdam ve Üretime Tam Destek Projesi" ile hayvancılık sektöründe yeni iş imkanları sağlanacak.
- 16:22 Malatya Büyükşehir, Kocaözü yollarını bakıma aldı
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl kırsalda gerçekleştirdiği yol açma, genişletme, bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor.
- 16:13 Trump, 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği bildirildi.
- 16:09 Deprem anındaki soğukkanlılığı dikkat çeken avukat konuştu: Bittikten sonra çalışmaya devam ettim
İzmir'deki deprem anında soğukkanlılığı ile dikkat çeken avukat Atılay Özün, o anları anlattı. Özün, "Arkadaşımla telefonda konuşuyorduk. Sallanıyoruz dedim. 'Abi sallanmak güzel olur' dedi. Bittikten sonra çalışmaya devam ettim" dedi.
- 15:03 TÜ Rektörü Tabakoğlu TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti
Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve TÜ Genel Sekreter Yardımcısı Burak İşçimen, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u ziyaret etti.
- 14:54 Son dakika... Avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada (2)
Son dakika haberleri... 'DEPREM KISA SÜRER DİYE KALKMADIM'İzmir'de yıkıma neden olan depreme ofisinde telefonla konuşurken yakalanan ve soğukkanlı hali güvenlik kameralarına yansıyan avukat Atilay Özün yaşadıklarını anlattı.
- 14:30 Aydın BŞB Personeli Norban son yolculuğuna uğurlandı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Personeli Osman Norban, karaciğerinden akciğerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.
- 14:18 Fenerbahçe Kulübünden İzmir'deki depremzedelere yardım
Fenerbahçe Kulübü, 6 gün önce İzmir'de meydana gelen depremden etkilenenler için yardım malzemesi gönderdi.
- 14:18 Pandeminin psikolojik etkilerinin en aza indirilmesini amaçlayan proje tanıtıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından hazırlanan "Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformunun Geliştirilmesi Projesi" tanıtıldı.
- 13:43 FAO Genel Direktörü Çü: "Üyelerimizi yeni teknolojiler için teşvik ediyoruz"
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, üyelerini, dijital ve biyoteknoloji gibi yeni teknolojileri büyütmeleri için teşvik ettiklerini bildirdi.
- 13:27 KAYMEK A.Ş.'de toplu iş sözleşme farkları ödendi
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KAYMEK A.Ş. arasında yapılan toplu iş sözleşmesi 29.09.2020 tarihinde imza altına alınmıştı.
- 13:26 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaptı.
- 12:47 Turizm sektörü temsilcileri Kocaeli'de buluştu
"Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması", 100'e yakın firmanın katılımıyla Kocaeli'de gerçekleştirildi.
- 12:43 Gaziantep'te "Franchise İş Modeli" konulu seminer verildi
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde, "Franchise İş Modeli" konulu seminer gerçekleştirildi.
- 11:39 Japonya: ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesi büyük talihsizlik
Japonya Kabine Baş Sekreteri Katsunobu Kato, ABD'nin Paris Anlaşması'ndan resmen ayrılmasının "büyük talihsizlik" olduğunu söyledi.
- 11:33 Son dakika haberi | BM ve ABD'den Etiyopya'ya tansiyonun düşürülmesi çağrısı
Son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Etiyopya'da federal hükümetin yerel eyalet yönetimine karşı başlattığı askeri operasyon sonrası taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.
- 11:07 Bodrum'da yeni sezona erken rezervasyon turizmcileri sevindirdi
Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden Bodrum'da yeni sezon için yapılan erken rezervasyonlar, turizmcileri memnun etti.
- 10:27 Siyez buğdayı üretimine 1 milyon TL devlet desteği
Siyez buğdayı üretimine 1 milyon TL devlet desteği Destek ile üretim standartlaşırken kadın üreticiler de istihdam edilecek Kastamonu'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan Siyez buğdayı üretimini standartlaştırmak ve bölgede kadınların istihdama katılması amacıyla 750 üreticinin faydalanması...
- 09:43 Kars'ta Ticaret Sekreterliği kursu düzenlenecek
Kars'ta Ticaret Sekreterliği kursu düzenlenecek.
- Dün 23:03 Trump: "Demokratlar, Pennsylvania'da 500 bin oy avantajımızı ortadan kaldırmak için çalışıyor"
ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın kendisinin Pennsylvania başta olmak üzere kritik eyaletlerde yakaladığı oy avantajını ortadan kaldırmak için çabaladığını kaydetti.
- Dün 20:56 - Amasya'dan Makedonya'ya İyilik Hareketi
- Amasya'dan Makedonya'ya İyilik Hareketi Amasyalı şair-yazar Kasım Alper Özdemir kurucusu olduğu iyilik hareketi platformu ile Makedonya'nın Türk köylerinde iyiliği ve sevgiyi paylaştı.
- Dün 18:37 Ordu'da pandemi denetimleri sıklaştırılacak
Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüs tedbirleri konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, "İçişleri ve Sağlık Bakanlığımızca alınan kararlar, tedbirler ve yeni önlemleri, ilimizde sıkı bir şekilde uygulayacağız" dedi.
- Dün 18:25 Kdz. Ereğli TSO, Hatay Dörtyol TSO ile kardeş oda oldu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Hatay Dörtyol TSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı.
- Dün 18:15 Türkiye İzmir için tek yürek
İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine, plaket ile teşekkür edildi.
- Dün 17:32 - Atina'nın tek camisi 14 yıl sonra açıldı
- Atina'nın tek camisi 14 yıl sonra açıldı Yapımına 2006 yılında karar verilen Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleriyle ibadete açıldı.
- Dün 17:22 Hayat kurtaran kahramanlar ödüllendirildi
İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekibi, Antalya'ya döndü.
- Dün 16:39 Dursunlu Mahallesi'nin yolu genişletildi ve asfaltlandı
Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesi'nin yolu genişletildi ve asfaltlandı.
- Dün 16:36 Manisa MHP Grup Başkanvekili Güzgülü'nün acı günü
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nün babası Mustafa Güzgülü, 92 yaşında yaşama veda etti.
- Dün 16:33 Fatsa Özel Sanayi Sitesi'ne 4 milyon TL maliyetli alt yapı ve üst yapı yatırımı
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Büyükşehir Belediyesi-Fatsa Belediyesi-OSKİ koordinesinde 4 milyon maliyetle alt yapısı tamamen yenilenen ve üst yapısı sıcak asfalt olan Özel Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.
- Dün 15:44 AK Parti ve MHP teşkilatlarından ortak ziyaret
Malatya Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki asfaltlama çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
- Dün 15:37 Samsun'a OKA destekli 1,9 milyon TL'lik proje
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile Canik Belediyesi'nin geliştirmiş olduğu "Dezavantajlı Grupların Meslek Hayatına ve Topluma Kazandırılması Projesi"ne 1,9 milyon TL bütçe sağlandı.
- Dün 15:34 Fabrika gibi eğitim merkezi
"İŞGEM Mesleki Eğitimle Büyüyor' projesi kapsamında yakın zamanda Malatya 2. OSB'de inşasına başlanacak eğitim merkezi fabrika gibi çalışacak.
- Dün 15:11 Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Kafe hizmete girdi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin sosyal yaşama katılımını ve istihdamını sağlayacak 'Engelsiz Kafe' sosyal tesisi ile Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Okulu El Sanatları Uygulama ve Satış Merkezi'ni hizmete açtı.
- Dün 15:08 BEBKA toplantısı Eskişehir'de yapıldı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Eskişehir'de gerçekleştirildi.
- Dün 15:05 CHP'li Torun'dan "deprem araştırma komisyonu" açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TBMM'de depremle ilgili araştırma komisyonu kurulması teklifinin kabul edildiğini, komisyonun deprem kanunu ve fay kanunu çıkarılması konusunda adım atacağına inandığını belirtti.
- Dün 14:53 Başkanlardan deprem zirvesi
Başkanlardan deprem zirvesi İzmir'de yaşanan deprem felaketi Bursa'da da tüm dikkatleri deprem gerçeği üzerine çekerken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçenin belediye başkanı ve başkan yardımcılarıyla bir araya gelerek, Bursa'da depremle ilgili bugüne kadar yapılan...
- Dün 13:27 Japonya Başbakanı Suga: "Yeni nükleer santraller gündemimizde yok"
Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, 2050 yılına dek sera gazı salınımını sıfıra indirmeyi hedefleyen Japonya'nın gündeminde yeni nükleer santraller olmadığını söyledi.
- Dün 13:10 Uludere Gezen Tavukçuluk Projesinin protokolü imzalandı
Şırnak Üniversitesi ile Uludere Kaymakamlığı tarafından ortak yürütülen 1 milyon 778 bin 450 lira bütçeli Uludere Gezen Tavukçuluk Projesinin protokolü imzalandı.
- Dün 12:55 Silopi'de kurulacak seralardaki üretimle Orta Doğu'ya ihracat yapılması hedefleniyor
Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan "Şırnak/ Silopi Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fonksiyonel Tasarımı ve Fizibilitesi Projesi"ne Dicle Kalkınma Ajansı destek verecek.
- Dün 12:54 Diyarbakır'da bin 84 sağlık çalışanı koronaya yakalandı, 12'si hayatını kaybetti
Diyarbakır'da bin 84 sağlık çalışanı koronaya yakalandı, 12'si hayatını kaybetti Diyarbakır'da şimdiye kadar bin 84 sağlık çalışanının korona virüse yakalandığı, bunlardan 12'sinin hastalık nedeni ile hayatını kaybettiği öğrenildi.
- Dün 12:43 Kütahya Valisi Ali Çelik, ilçe ziyaretleri kapsamında Pazarlar'ı ziyaret etti
Kütahya'nın Pazarlar ilçesindeki ziyaret programına Kaymakamlık ile başlayan Vali Çelik, Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Bilal Demirci, İl Genel Meclisi üyeleri ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.
- Dün 12:06 Son dakika haber: Belgeselci Coşkun Aral SERKA'yı ziyaret etti
Son dakika haberler: Belgeselci ve uluslararası savaş fotoğrafçısı Coşkun Aral, Serhat Kalkınma Ajansı'nı (SERKA) ziyaret ederek, Genel Sekreter İbrahim Taşdemir ile görüştü.
- Dün 11:04 Trump mı Biden mı?
ABD başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi bugün tamamlanıyor. Doğu yakasında sandıklar kapanmak üzere… Batı yakasında üç saat daha oy verme işlemi devam edecek. Eyalet bazındaki ilk sonuçlar birazdan ekranlara düşmeye başlar.
- Dün 10:57 Son dakika haber | Büyükşehir Belediyesi yapıları denetliyor
Bir son dakika haberine göre Aydın Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan uzman ekipler, imalat sonrası yapıların güvenliğini tehdit edecek herhangi bir müdahalede bulunulup bulunulmadığıyla ilgili incelemelerde bulunuyor.
- Dün 10:47 Türkiye Kayak Federasyonu, yeni sezon toplantısını Ankara'da yaptı
Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) yeni sezon toplantısı Ankara'da yapıldı.
- Dün 10:45 Tokatlı kadınlar 1,6 Milyon TL Bütçeli "Kadının Gücü, Tokat'ın Gücü" Projesi ile güçlenecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), TR83 Bölgesinde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) güdümüyle uygulanmaya devam ediyor.