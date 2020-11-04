Son Dakika Sekreter Haberleri

19:03 Eski BM Suriye özel danışmanı Jan Egeland'dan Türkiye'ye "mülteci" övgüsü Eski Birleşmiş Milletler (BM) Suriye özel danışmanı ve Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Liberya gibi ülkelerin koruma arayan sivillere sınırlarını ve kalplerini açtığını, Avrupalı liderlerin bunu örnek alması gerektiğini belirtti.

18:58 Salihli'ye yapılan hizmetleri görüştüler Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

18:06 Hatayspor Başkanı Tazearslan, Covid-19'a yakalandı Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Covid-19'a yakalandı.

17:57 KKTC'de Ulusal Birlik Partisi'nin 7 Kasım'daki kurultayı iptal oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 7 Kasım Cumartesi günü yapılması öngörülen 11. Olağanüstü Kurultayı'nın ikinci turu, bu turda yarışacak Genel Başkan adayları Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy'un başvurularının geri çekilmesi nedeniyle iptal oldu.

17:19 Ahi diyarında hayvancılık projesiyle yeni istihdam alanları açılacak Ahi diyarı Kırşehir'de hayata geçirilecek "Ahi İlinde İstihdam ve Üretime Tam Destek Projesi" ile hayvancılık sektöründe yeni iş imkanları sağlanacak.

16:22 Malatya Büyükşehir, Kocaözü yollarını bakıma aldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl kırsalda gerçekleştirdiği yol açma, genişletme, bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

16:09 Deprem anındaki soğukkanlılığı dikkat çeken avukat konuştu: Bittikten sonra çalışmaya devam ettim İzmir'deki deprem anında soğukkanlılığı ile dikkat çeken avukat Atılay Özün, o anları anlattı. Özün, "Arkadaşımla telefonda konuşuyorduk. Sallanıyoruz dedim. 'Abi sallanmak güzel olur' dedi. Bittikten sonra çalışmaya devam ettim" dedi.

15:03 TÜ Rektörü Tabakoğlu TBMM Başkanı Şentop'u ziyaret etti Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve TÜ Genel Sekreter Yardımcısı Burak İşçimen, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

14:54 Son dakika... Avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada (2) Son dakika haberleri... 'DEPREM KISA SÜRER DİYE KALKMADIM'İzmir'de yıkıma neden olan depreme ofisinde telefonla konuşurken yakalanan ve soğukkanlı hali güvenlik kameralarına yansıyan avukat Atilay Özün yaşadıklarını anlattı.

14:30 Aydın BŞB Personeli Norban son yolculuğuna uğurlandı Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Personeli Osman Norban, karaciğerinden akciğerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

14:18 Fenerbahçe Kulübünden İzmir'deki depremzedelere yardım Fenerbahçe Kulübü, 6 gün önce İzmir'de meydana gelen depremden etkilenenler için yardım malzemesi gönderdi.

14:18 Pandeminin psikolojik etkilerinin en aza indirilmesini amaçlayan proje tanıtıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından hazırlanan "Kendi Kendine Yardım Temelli Çevrimiçi Psikososyal Destek Platformunun Geliştirilmesi Projesi" tanıtıldı.

13:43 FAO Genel Direktörü Çü: "Üyelerimizi yeni teknolojiler için teşvik ediyoruz" Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, üyelerini, dijital ve biyoteknoloji gibi yeni teknolojileri büyütmeleri için teşvik ettiklerini bildirdi.

13:27 KAYMEK A.Ş.'de toplu iş sözleşme farkları ödendi Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KAYMEK A.Ş. arasında yapılan toplu iş sözleşmesi 29.09.2020 tarihinde imza altına alınmıştı.

13:26 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaptı.

12:43 Gaziantep'te "Franchise İş Modeli" konulu seminer verildi Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde, "Franchise İş Modeli" konulu seminer gerçekleştirildi.

11:33 Son dakika haberi | BM ve ABD'den Etiyopya'ya tansiyonun düşürülmesi çağrısı Son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Etiyopya'da federal hükümetin yerel eyalet yönetimine karşı başlattığı askeri operasyon sonrası taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

11:07 Bodrum'da yeni sezona erken rezervasyon turizmcileri sevindirdi Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden Bodrum'da yeni sezon için yapılan erken rezervasyonlar, turizmcileri memnun etti.

10:27 Siyez buğdayı üretimine 1 milyon TL devlet desteği Siyez buğdayı üretimine 1 milyon TL devlet desteği Destek ile üretim standartlaşırken kadın üreticiler de istihdam edilecek Kastamonu'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan Siyez buğdayı üretimini standartlaştırmak ve bölgede kadınların istihdama katılması amacıyla 750 üreticinin faydalanması...

23:03 Trump: "Demokratlar, Pennsylvania'da 500 bin oy avantajımızı ortadan kaldırmak için çalışıyor" ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar'ın kendisinin Pennsylvania başta olmak üzere kritik eyaletlerde yakaladığı oy avantajını ortadan kaldırmak için çabaladığını kaydetti.

20:56 - Amasya'dan Makedonya'ya İyilik Hareketi - Amasya'dan Makedonya'ya İyilik Hareketi Amasyalı şair-yazar Kasım Alper Özdemir kurucusu olduğu iyilik hareketi platformu ile Makedonya'nın Türk köylerinde iyiliği ve sevgiyi paylaştı.

18:37 Ordu'da pandemi denetimleri sıklaştırılacak Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüs tedbirleri konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, "İçişleri ve Sağlık Bakanlığımızca alınan kararlar, tedbirler ve yeni önlemleri, ilimizde sıkı bir şekilde uygulayacağız" dedi.

18:25 Kdz. Ereğli TSO, Hatay Dörtyol TSO ile kardeş oda oldu Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Hatay Dörtyol TSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

18:15 Türkiye İzmir için tek yürek İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine, plaket ile teşekkür edildi.

17:32 - Atina'nın tek camisi 14 yıl sonra açıldı - Atina'nın tek camisi 14 yıl sonra açıldı Yapımına 2006 yılında karar verilen Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleriyle ibadete açıldı.

17:22 Hayat kurtaran kahramanlar ödüllendirildi İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekibi, Antalya'ya döndü.

16:36 Manisa MHP Grup Başkanvekili Güzgülü'nün acı günü Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nün babası Mustafa Güzgülü, 92 yaşında yaşama veda etti.

16:33 Fatsa Özel Sanayi Sitesi'ne 4 milyon TL maliyetli alt yapı ve üst yapı yatırımı Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Büyükşehir Belediyesi-Fatsa Belediyesi-OSKİ koordinesinde 4 milyon maliyetle alt yapısı tamamen yenilenen ve üst yapısı sıcak asfalt olan Özel Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

15:44 AK Parti ve MHP teşkilatlarından ortak ziyaret Malatya Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki asfaltlama çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

15:37 Samsun'a OKA destekli 1,9 milyon TL'lik proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile Canik Belediyesi'nin geliştirmiş olduğu "Dezavantajlı Grupların Meslek Hayatına ve Topluma Kazandırılması Projesi"ne 1,9 milyon TL bütçe sağlandı.

15:34 Fabrika gibi eğitim merkezi "İŞGEM Mesleki Eğitimle Büyüyor' projesi kapsamında yakın zamanda Malatya 2. OSB'de inşasına başlanacak eğitim merkezi fabrika gibi çalışacak.

15:11 Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Kafe hizmete girdi Antalya Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin sosyal yaşama katılımını ve istihdamını sağlayacak 'Engelsiz Kafe' sosyal tesisi ile Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Okulu El Sanatları Uygulama ve Satış Merkezi'ni hizmete açtı.

15:08 BEBKA toplantısı Eskişehir'de yapıldı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Eskişehir'de gerçekleştirildi.

15:05 CHP'li Torun'dan "deprem araştırma komisyonu" açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TBMM'de depremle ilgili araştırma komisyonu kurulması teklifinin kabul edildiğini, komisyonun deprem kanunu ve fay kanunu çıkarılması konusunda adım atacağına inandığını belirtti.

14:53 Başkanlardan deprem zirvesi Başkanlardan deprem zirvesi İzmir'de yaşanan deprem felaketi Bursa'da da tüm dikkatleri deprem gerçeği üzerine çekerken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçenin belediye başkanı ve başkan yardımcılarıyla bir araya gelerek, Bursa'da depremle ilgili bugüne kadar yapılan...

13:27 Japonya Başbakanı Suga: "Yeni nükleer santraller gündemimizde yok" Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, 2050 yılına dek sera gazı salınımını sıfıra indirmeyi hedefleyen Japonya'nın gündeminde yeni nükleer santraller olmadığını söyledi.

13:10 Uludere Gezen Tavukçuluk Projesinin protokolü imzalandı Şırnak Üniversitesi ile Uludere Kaymakamlığı tarafından ortak yürütülen 1 milyon 778 bin 450 lira bütçeli Uludere Gezen Tavukçuluk Projesinin protokolü imzalandı.

12:55 Silopi'de kurulacak seralardaki üretimle Orta Doğu'ya ihracat yapılması hedefleniyor Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan "Şırnak/ Silopi Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fonksiyonel Tasarımı ve Fizibilitesi Projesi"ne Dicle Kalkınma Ajansı destek verecek.

12:54 Diyarbakır'da bin 84 sağlık çalışanı koronaya yakalandı, 12'si hayatını kaybetti Diyarbakır'da bin 84 sağlık çalışanı koronaya yakalandı, 12'si hayatını kaybetti Diyarbakır'da şimdiye kadar bin 84 sağlık çalışanının korona virüse yakalandığı, bunlardan 12'sinin hastalık nedeni ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

12:43 Kütahya Valisi Ali Çelik, ilçe ziyaretleri kapsamında Pazarlar'ı ziyaret etti Kütahya'nın Pazarlar ilçesindeki ziyaret programına Kaymakamlık ile başlayan Vali Çelik, Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Bilal Demirci, İl Genel Meclisi üyeleri ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

12:06 Son dakika haber: Belgeselci Coşkun Aral SERKA'yı ziyaret etti Son dakika haberler: Belgeselci ve uluslararası savaş fotoğrafçısı Coşkun Aral, Serhat Kalkınma Ajansı'nı (SERKA) ziyaret ederek, Genel Sekreter İbrahim Taşdemir ile görüştü.

11:04 Trump mı Biden mı? ABD başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi bugün tamamlanıyor. Doğu yakasında sandıklar kapanmak üzere… Batı yakasında üç saat daha oy verme işlemi devam edecek. Eyalet bazındaki ilk sonuçlar birazdan ekranlara düşmeye başlar.

10:57 Son dakika haber | Büyükşehir Belediyesi yapıları denetliyor Bir son dakika haberine göre Aydın Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan uzman ekipler, imalat sonrası yapıların güvenliğini tehdit edecek herhangi bir müdahalede bulunulup bulunulmadığıyla ilgili incelemelerde bulunuyor.