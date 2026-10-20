Silopi Kent Platformu, Şırnak TSO\'nun yeni yönetimiyle Silopi projelerini görüştü

Silopi Kent Platformu (SKP) heyeti, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (Şırnak TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Besen ve Meclis Başkanı Mahmut Ökten’i ziyaret etti. Görüşmede Silopi’nin çözüm bekleyen sorunları, ilçede yapılması planlanan projeler ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

ŞIRNAK TSO YÖNETİMİYLE SİLOPİ GÜNDEMİ GÖRÜŞÜLDÜ

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Lokman Besen ile Meclis Başkanlığına seçilen Mahmut Ökten’i ziyaret eden Silopi Kent Platformu heyeti, yeni yönetime tebriklerini iletti.

Görüşmede, Silopi’nin mevcut sorunları, ilçede yapılması gereken çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler gündeme geldi. İlçenin ihtiyaçlarının karşılanması ve projelerin değerlendirilmesi sürecinde kamu kurumları, meslek kuruluşları ve ilgili paydaşlar arasındaki iletişimin önemi üzerinde duruldu.

SKP heyeti, Silopi için yürütülecek çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

SKP'NİN SİLOPİ'YE YÖNELİK ÇALIŞMA ANLAYIŞI

Silopi Kent Platformu, “Tek derdimiz Silopi” anlayışıyla ilçenin sorunlarını gündeme taşımayı ve çözüm süreçlerinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmayı amaçlıyor.

Platformun yaklaşımında, Silopi'nin sorunlarının ortak sorumluluk anlayışıyla ele alınması ve çözüm süreçlerinin takip edilmesi öne çıkıyor. SKP'nin bu kapsamda ortaya koyduğu mesaj şöyle:

“Silopi’nin sorunlarını kendi aile sorunumuz gibi benimseyerek, çözüm süreçlerinde yetkili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olacağız. Hizmet edenleri tebrik edeceğimiz gibi, eksiklikleri de eleştirmekten çekinmeyeceğiz. Bu platform, Silopi için elini taşın altına koyan herkesin buluştuğu bir çatı olacaktır.”

Platform, ilçenin ihtiyaçlarının ilgili kurumlara iletilmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi süreçlerinde rol almayı hedefliyor.

ZİYARETE KATILAN SKP HEYETİNDE KİMLER VARDI?

Lokman Besen ve Mahmut Ökten'e gerçekleştirilen ziyarete SKP Başkan Vekili ve Silopi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Acil Sarboğa, SKP Genel Sekreteri ve Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Halil Azizoğlu, SKP Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Silopi'nin en eski esnaflarından Cemil Denli, yönetim kurulu üyeleri iş insanı Kemal Palta ve mali müşavir İbrahim Dokumacı ile platform üyeleri katıldı.

Görüşmede, Silopi'nin ihtiyaçları ve ilçede hayata geçirilmesi planlanan projelerde ortak hareket edilmesi konusu ele alındı.

SKP HEYETİ, ŞIRNAK TSO SİLOPİ TEMSİLCİSİ ÜNAL KARATAY'I DA ZİYARET ETTİ

Şırnak TSO yönetimine yapılan ziyaretin ardından SKP heyeti, odanın Silopi temsilcisi Ünal Karatay'ı makamında ziyaret etti.

Karatay'a yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini ileten heyet, Silopi'nin ekonomik gelişimi, ticari hayatının güçlendirilmesi ve ilçenin ihtiyaçlarına yönelik projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Heyet, bu alanlarda yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

GÖRÜŞMELERDE SİLOPİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI

Şırnak TSO yönetimi ve Silopi temsilcisiyle gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilçenin sorunlarının çözümü ve planlanan projeler için kurumlar arası iş birliği konusu gündeme geldi.

SKP heyeti, Silopi'nin ihtiyaçlarının takip edilmesi ve çözüm süreçlerinde ilgili kurumlarla iletişim kurulması yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.