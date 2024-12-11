Atletico Madrid - Slovan Bratislava Maçı - Son Dakika
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Atletico Madrid - Slovan Bratislava Maçı

Atletico Madrid - Slovan Bratislava Maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Slovan Bratislava ile 11 Aralık 20:45'te Madrid'de karşılaşacak.

11.12.2024 05:11
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverlerin heyecanla beklediği bir karşılaşma daha sahne alacak. Atletico Madrid-Slovan Bratislava maçının detayları merak ediliyor. İspanyol devi Atletico Madrid ile Slovak temsilcisi Slovan Bratislava, gruptaki kaderlerini belirleyecek önemli bir mücadelede karşı karşıya geliyor. "Atletico Madrid-Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" soruları futbol severler tarafından merakla araştırılıyor.

ATLETICO MADRID-SLOVAN BRATISLAVA MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid-Slovan Bratislava maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

ATLETICO MADRID-SLOVAN BRATISLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Slovan Bratislava arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor kanal(lar)ından canlı izlenebilecek. Tabii Spor, Turkcell TV+ 75 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Atletico Madrid - Slovan Bratislava Maçı

ATLETICO MADRID-SLOVAN BRATISLAVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid-Slovan Bratislava maçı, saat 20:45 başlayacak.

ATLETICO MADRID SLOVAN BRATISLAVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atletico Madrid ve Slovan Bratislava, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Madrid'da, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

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Son Dakika Soğuk Haber Atletico Madrid - Slovan Bratislava Maçı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atletico Madrid - Slovan Bratislava Maçı - Son Dakika
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