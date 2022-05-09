Çin'de gökyüzü kırmızıya büründü! Görüntüler dünyada gündem oldu - Son Dakika
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Çin'de gökyüzü kırmızıya büründü! Görüntüler dünyada gündem oldu

Çin\'de gökyüzü kırmızıya büründü! Görüntüler dünyada gündem oldu

Çin'de gökyüzünün 50 dakika boyunca kırmızı renkte kaldığı anlar dünya genelinde gündem oldu. Ortaya çıkan görüntülerin ardından yaşanan olayın kum fırtınasının bir uzantısı olduğu belirtildi.

09.05.2022 08:25  Güncelleme: 09:22
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Dünya Çin'in Zhoushan kentinden gelen görüntüleri konuşuyor. Ülkenin Zhejiang eyaletinde yer alan kent sakinleri gökyüzüne baktıklarında gökyüzünün kırmızı ve turuncu tonlarında olması sonrası kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Kent sakinleri tarafından telefonları ile kayıt altına alınan bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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Milyonlarca kullanıcı bu durumun neden yaşanmış olabileceği hakkında sorular sorarken beklenen açıklama geldi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, söz konusu durum bulut seviyesinin düşük olması sonucu meydana geldi.

Global Times, Zhoushan Meteoroloji Bürosu personeline dayandırdığı haberinde bu durumun ışığın yansımasına neden olduğu bilgisini kullanıcıları ile paylaştı.

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Son Dakika Soğuk Haber Çin'de gökyüzü kırmızıya büründü! Görüntüler dünyada gündem oldu - Son Dakika

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