Çin\'de kırmızı gökyüzü nedir? Kırmızı gökyüzü neden olur?v

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Çin'de yağmurun başlamasının ardından ise sokaklar çamurla kaplandı. Birçok kişi, çamur yağmurunu ve gökyüzünün sıra dışı rengini ülkenin başkenti Pekin'deki kum fırtınasının uzantısı olarak görüyor. Peki, Çin'de kırmızı gökyüzü nedir? Kırmızı gökyüzü neden olur?

ÇİN'DE KIRMIZI GÖKYÜZÜ NEDİR?

Çin'den gelen ve kısa süre önce çekildiği iddia edilen bir videoda gökyüzünün tamamen parlak kırmızı renge büründüğü görülüyor. Bölge halkının panikle sokağa döküldüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.Gökyüzünün sıra dışı rengini ülkenin başkenti Pekin'deki kum fırtınasının uzantısı olarak görüyor