Çin'de kırmızı gökyüzü nedir? Kırmızı gökyüzü neden olur?v - Son Dakika
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Çin'de kırmızı gökyüzü nedir? Kırmızı gökyüzü neden olur?v

Çin\'de kırmızı gökyüzü nedir? Kırmızı gökyüzü neden olur?v

Çin'de gökyüzünün 50 dakika boyunca kırmızı renkte kaldığı belirtildi. Dünya genelinde gündem olan gelişme sonrası Çin'de kırmızı gökyüzü nedir? Kırmızı gökyüzü neden olur konuları merak edildi.

09.05.2022 08:25  Güncelleme: 08:33
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Çin'de yağmurun başlamasının ardından ise sokaklar çamurla kaplandı. Birçok kişi, çamur yağmurunu ve gökyüzünün sıra dışı rengini ülkenin başkenti Pekin'deki kum fırtınasının uzantısı olarak görüyor. Peki, Çin'de kırmızı gökyüzü nedir? Kırmızı gökyüzü neden olur?

ÇİN'DE KIRMIZI GÖKYÜZÜ NEDİR?

Çin'den gelen ve kısa süre önce çekildiği iddia edilen bir videoda gökyüzünün tamamen parlak kırmızı renge büründüğü görülüyor. Bölge halkının panikle sokağa döküldüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.Gökyüzünün sıra dışı rengini ülkenin başkenti Pekin'deki kum fırtınasının uzantısı olarak görüyor

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