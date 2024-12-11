Dortmund-Barcelona Maçı Detayları

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Bu karşılaşma Alman devi Borussia Dortmund hem de İspanyol futbolunun devlerinden Barcelona için kritik bir mücadele olacak. İki takımın da gruptaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacağı bu maçta, taraftarları unutulmaz bir futbol gecesi bekliyor. Peki, Borussia Dortmund-Barcelona maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

B. DORTMUND-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

B.Dortmund ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor kanal(lar)ından canlı izlenebilecek. Tabii Spor, Turkcell TV+ 75 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

DORTMUND BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

B.Dortmund-Barcelona maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

BORUSSIA DORTMUND-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

B.Dortmund-Barcelona maçı, saat 23:00 başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

B.Dortmund ve Barcelona'nın karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.