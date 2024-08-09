1 basamak geriledik! İşte güncel ülke puanımız - Son Dakika
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1 basamak geriledik! İşte güncel ülke puanımız

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UEFA Ülke puanı sıralaması, temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in maçlarının ardından güncellendi. Sadece RAMS Başakşehir'in galip gelebildiği haftada diğer takımlarımız yenildi. Bu gelişme sonrası Türkiye ülke puanı sıralamasında 1 basamak gerileyerek 10. sıraya yerleşti. İşte güncel ülke puanı sıralaması...

09.08.2024 09:46  Güncelleme: 10:01
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UEFA Ülke puanı sıralaması, Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in maçları sonrası güncellendi. Türkiye, sıralamada 1 basamak gerileyerek 10. sıraya yerleşti.

KANARYA SON ANDA YIKILDI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa temsilcisi LOSC Lille'e konuk oldu. Valenciennes şehrindeki Hainaut Stadı'nda oynanan müsabaka ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Kanarya'nın tek golünü 80. dakikada İrfan Can Kahveci kaydederken, ev sahibi ise Jayden Oosterwolde (K.K.) ve Zhegrova'yla 2-1'i buldu. Bu turun rövanşı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

TRABZONSPOR YENİLDİ, RAMS BAŞAKŞEHİR GALİP GELDİ

Bir diğer temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Ülkemiz adına büyük önem taşıyan bir diğer karşılaşmada Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Rapid Wien'i konuk etti. Bordo-mavililer rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM (9 AĞUSTOS)

Ülke puanı sıralamasında hafta başında değişim yaşandı. Geçtiğimiz yıl 3 basamak birden yükselen Türkiye, bir basamak geriledi. Çek Cumhuriyeti ile rekabet halinde olan Türkiye son olarak Başakşehir'in galibiyetiylebu sezon 1400 puan kazanırken rakibimiz Çek Cumhuriyeti'nin takımları 1800 puanlık katkı yaptı. Türkiye, ülke puanı sıralamasında topladığı35.000puanla 10. basamakta bulunuyor. Çek Cumhuriyeti'nin ise 35.250 puanı bulunuyor.

İşte bu maçların ardından güncel ülke puanı sıralamamız:

  • 1- İNGİLTERE - 89.160
  • 2-İTALYA - 79.106
  • 3- İSPANYA - 73.989
  • 4-ALMANYA - 71.660
  • 5- FRANSA - 57.879
  • 6- HOLLANDA - 54.483
  • 7- PORTEKİZ - 49.516
  • 8 - BELÇİKA - 43.200
  • 9- ÇEK CUMHURİYETİ - 35.350
  • 10- TÜRKİYE - 35.000
  • 11- NORVEÇ 30.250
  • 12- İSRAİL - 29.875
  • 13 - AVUSTURYA - 29.000
  • 14- DANİMARKA - 28.575
  • 15- YUNANİSTAN 28.250
1 basamak geriledik! İşte güncel ülke puanımız

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Son Dakika Spor 1 basamak geriledik! İşte güncel ülke puanımız - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

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  • Nafi Aydogan: geliyor gelmekte olan beşiktaş toplar gene puanları 9 41 Yanıtla

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