1 basamak geriledik! İşte güncel ülke puanımız

Spor

5 bin TL için yaptığı rezilliğe bak! Neyse ki ekipler tespit edip yakaladı

UEFA Ülke puanı sıralaması, Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in maçları sonrası güncellendi. Türkiye, sıralamada 1 basamak gerileyerek 10. sıraya yerleşti.

KANARYA SON ANDA YIKILDI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa temsilcisi LOSC Lille'e konuk oldu. Valenciennes şehrindeki Hainaut Stadı'nda oynanan müsabaka ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Kanarya'nın tek golünü 80. dakikada İrfan Can Kahveci kaydederken, ev sahibi ise Jayden Oosterwolde (K.K.) ve Zhegrova'yla 2-1'i buldu. Bu turun rövanşı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

TRABZONSPOR YENİLDİ, RAMS BAŞAKŞEHİR GALİP GELDİ

Bir diğer temsilcimiz RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Ülkemiz adına büyük önem taşıyan bir diğer karşılaşmada Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Rapid Wien'i konuk etti. Bordo-mavililer rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM (9 AĞUSTOS)

Ülke puanı sıralamasında hafta başında değişim yaşandı. Geçtiğimiz yıl 3 basamak birden yükselen Türkiye, bir basamak geriledi. Çek Cumhuriyeti ile rekabet halinde olan Türkiye son olarak Başakşehir'in galibiyetiylebu sezon 1400 puan kazanırken rakibimiz Çek Cumhuriyeti'nin takımları 1800 puanlık katkı yaptı. Türkiye, ülke puanı sıralamasında topladığı35.000puanla 10. basamakta bulunuyor. Çek Cumhuriyeti'nin ise 35.250 puanı bulunuyor.

İşte bu maçların ardından güncel ülke puanı sıralamamız: