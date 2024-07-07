13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti - Son Dakika
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Spor

13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti

13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen\'i mat etti

13 yaşındaki milli satranç oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, katıldığı turnuvada dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i 41.2 saniyede mat etti.

07.07.2024 16:35
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13 yaşındaki milli satranç oyuncumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, katıldığı turnuvada dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu olarak gösterilen Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi. Yağız Kaan, Carlsen'i 41.2 saniyede mat etmeyi başardı.

DÜNYANIN EN GENÇ BÜYÜKUSTASI UNVANINI ALDI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda mücadele eden yıldız sporcu 12 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, son normunu da tamamlayarak Büyükusta (Grandmaster - GM) unvanını elde etmişti. Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya satranç tarihinin en genç GM'leri sıralamasında da 4'üncü sırada yer aldı. Dünyanın en genç GM'si sıralamasında ABD'li Abhimanyu Mishra (12 yıl 4 ay 25 gün) ilk sırada yer alırken, Mishra'yı Ukrayna'dan Sergey Karjakin (12 yıl 7 ay), Hindistan'dan Gukesh Dommaraju (12 yıl 7 ay 17 gün) ve Türkiye'den Yağız Kaan Erdoğmuş (12 yıl 9 ay 30 gün) takip etti. Türkiye'de satranç sporunda 2012 yılından bu yana büyükusta sayısı artarak 16'ya ulaştı.

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Son Dakika Spor 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Vasto: Bu çocukları gördükçe hala gelecek nesilden umudum var 41 1 Yanıtla
    Murat Saka: ????bencede 2 0
  • Necmettin Candar: maşallah maşallah ?????? 25 0 Yanıtla
    kamer tekeş: soru isareti:??? ünlem :!!!! 5 1
  • ferhat eser: Recep Tayyip Erdoğan’ı fedaileriyiz. Helal olsun bize bee santrançtada bir numarayız 3 21 Yanıtla
  • Demir Şener: Maaşallah sübhanallah allah başarılarını daim kılsın 19 0 Yanıtla
  • Atilla Avan: maşallah maşallah 17 0 Yanıtla
  • Serhat Çelik: Aferin len 4 2 Yanıtla
  • Trgtyldz: 20 li yaşlarda Türkiye den kaçar. adalet, eğitim, göç eden Suriye liler,işsizlik, alacağı maaşı düşünen gençler Türkiye de durmak istemiyor 2 3 Yanıtla

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