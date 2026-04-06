1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi

IShowSpeed’in kardeşi Jamal’a 25 bin dolar için yaptığı yürüyüş meydan okuması, Jamal’ın kısa sürede pes etmesi sonrası sert tepkiye dönüştü.
IShowSpeed, kardeşi Jamal’a 25 bin dolar kazanması için 1 kilometrelik yürüyüş yapma şartı sundu. Ancak Jamal, meydan okumayı sadece 30 saniye sürdürebildi.
Jamal’ın kısa sürede vazgeçmesi sonrası çılgına dönen IShowSpeed, kardeşine sert sözler söyledi. Ünlü yayıncı, “Senin gibi kardeşim olduğu için utanıyorum” ifadelerini kullandı.
Tepkisini sürdüren IShowSpeed, Jamal’ın aylık 700 bin dolarlık harçlığını keseceğini ve onu yurt dışına göndereceğini dile getirdi.
