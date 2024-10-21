1 yıldır sakat olan Neymar, tarihi maçla sahalara geri döndü - Son Dakika
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1 yıldır sakat olan Neymar, tarihi maçla sahalara geri döndü

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Al Ain'i deplasmanda 5-4 mağlup etti. Konuk takımda sakatlığını atlatan Neymar da 1 yıl sonra sahalara geri döndü.

21.10.2024 21:31  Güncelleme: 08:13
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Jorge Jesus'un teknik direktörü olduğu Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Al Ain'e konuk oldu. Hazza Bin Zayed Stadı'nda oynanan maçı Al Hilal 5-4 kazandı.

9 GOLLÜ MAÇ

Jorge Jesus'un takımına galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Renan Lodi, 45+2. dakikada Milinkovic-Savic, 45+5, 65 ve 75. dakikalarda ise Al Dawsari kaydetti. Al Ain'in golleri 39, 67 ve 90+6. dakikalarda Rahimi, 63. dakikada ise Sanabria'dan geldi. Konuk ekipte Al Buhayli, 82. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

JESUS'UN SERİSİ DEVAM ETTİ

Jorge Jesuslu Al Hilal, bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazandı. Suudi Arabistan Ligi'nde de 7'de 7 yapan Al Hilal, her iki kulvarda da liderliğini sürdürdü. Al Ain ise 1 puanla son sırada kaldı. Bir sonraki maçta Al Hilal, Esteghlal ile karşılaşacak. Al Ain ise Al Nassr'a konuk olacak.

NEYMAR 1 YIL SONRA DÖNDÜ

Öte yandan Al Hilal'de sakatlığını atlatan Neymar, 77. dakikada Nasser Al Dawsari'nin yerine oyuna girerek 1 yılı aşan aranın ardından sahalara geri döndü. Brezilyalı yıldız, son olarak geçen sezon yine Asya Şampiyonlar Ligi'nde İran ekibi Nassaji ile oynanan karşılaşmada görev yapmıştı. (3 Ekim 2023)

1 yıldır sakat olan Neymar, tarihi maçla sahalara geri döndü

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Son Dakika Spor 1 yıldır sakat olan Neymar, tarihi maçla sahalara geri döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sudem meliss:
    Ne yapalım döndü ise kurban mı keselim 15 10 Yanıtla
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