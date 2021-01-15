Busenaz Sürmeneli'den altın, Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya - Son Dakika

Busenaz Sürmeneli'den altın, Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya

Son Güncelleme: 16.01.2021 03:31

- Busenaz Sürmeneli'den altın, Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli 69 kiloda altın, Buse Naz Çakıroğlu da 51 kiloda gümüş madalya kazandı.

- Busenaz Sürmeneli'den altın, Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya

İSTANBUL - 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli 69 kiloda altın, Buse Naz Çakıroğlu da 51 kiloda gümüş madalya kazandı.

Sırbistan'da devam eden 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Galina Golovchenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı. 51 kilo final müsabakasında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu da Sırp rakibi Nina Radovanovic'e mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda yarın 57 kiloda Aycan Güldağı ve 75 kiloda Şennur Demir final müsabakalarında ringe çıkacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Busenaz Sürmeneli'den altın, Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Busenaz Sürmeneli'den altın, Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya - Son Dakika
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