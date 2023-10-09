Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi yere göğe sığdıramadı: Tarihinin en iyi kadrosu

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında yaptığı yorumda bu sezon Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosunun kurulduğunu ifade etti.
Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Ben 10 yaşımdan beri Fenerbahçeliyim. Bana göre bu kadro tarihinin en iyi kadrosu. 37 yaşında bir oyuncu var Dzeko... Rakip yarı alanda her yere adım attı. Çalışan harika bir profesyonel. Tıpkı Fred'de olduğu gibi. 80. dakikada Zajc'a alda at dediği bir pozisyon var. Icardi, Dzeko gibi oyunculara asla haksızlık yapamam. Bunlar müthiş oyuncular." dedi.
Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının tamamı şöyle:
"Bir sonraki maçta Aykut Hoca'nın 9'da 9'unu egale edebilir. Çok ilginç, İsmail Kartal o dönem Aykut Kocaman'ın yardımcısıydı. Fenerbahçe'nin kalecisi de Volkan Demirel'di. Fenerbahçe, 9'da 9 için Volkan Demirel'in Hatayspor'u ile karşılaşacak.
Ne kadar iyi kadro yaparsanız yapın kaybedebilirsiniz. Manchester City mesela kaybetti. Gevşemeye gelmez. Her sene iyi kadro yaptı dersiniz ama 5 yıl içinde ilk defa çok iyi transfer yaptığını itiraf etti Ali Bey.
Çok tecrübeli bir takım var Fenerbahçe'de. Hem topa sahip olup hem de 3. bölgede çok etkili oynuyor. Ryan Kent oynadığı oyunla 'hocam ben biraz daha fazla süre istiyorum' diyor. Fenerbahçe taraftarı, Oosterwolde, Kent, Serdar Aziz ve King'i Hatayspor maçında görse 'Eyvah! Bu neden oynuyor?' demez. İrfan Can bu maç düşüktü. Tadic de 3 yıldızlı oynadı.
İsmail Kartal, ilk haftalarda biraz daha panikliydi ama sonraki dönemde kendini çok geliştirdi. Taraftarın da tutkusu çok daha başka bir seviyeye getirdi takımı. Fenerbahçe'nin tek problemi gerçekten iyi bir kadrosu olan rakibi var. O yüzden 90'ı görmeyen şampiyon olamaz dedim.
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