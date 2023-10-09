Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi yere göğe sığdıramadı: Tarihinin en iyi kadrosu - Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi yere göğe sığdıramadı: Tarihinin en iyi kadrosu

Son Güncelleme: 09.10.2023 08:57

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçı ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. ''10 yaşımdan beri Fenerbahçeliyim'' diyen Dilmen, mevcut takımın Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosu olduğunu belirtti.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında yaptığı yorumda bu sezon Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosunun kurulduğunu ifade etti.

"BUNLAR MÜTHİŞ OYUNCULAR"

Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Ben 10 yaşımdan beri Fenerbahçeliyim. Bana göre bu kadro tarihinin en iyi kadrosu. 37 yaşında bir oyuncu var Dzeko... Rakip yarı alanda her yere adım attı. Çalışan harika bir profesyonel. Tıpkı Fred'de olduğu gibi. 80. dakikada Zajc'a alda at dediği bir pozisyon var. Icardi, Dzeko gibi oyunculara asla haksızlık yapamam. Bunlar müthiş oyuncular." dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"9'DA 9 İÇİN VOLKAN DEMİREL İLE KARŞILAŞACAK"

"Bir sonraki maçta Aykut Hoca'nın 9'da 9'unu egale edebilir. Çok ilginç, İsmail Kartal o dönem Aykut Kocaman'ın yardımcısıydı. Fenerbahçe'nin kalecisi de Volkan Demirel'di. Fenerbahçe, 9'da 9 için Volkan Demirel'in Hatayspor'u ile karşılaşacak.

"ALİ BEY İTİRAF ETTİ"

Ne kadar iyi kadro yaparsanız yapın kaybedebilirsiniz. Manchester City mesela kaybetti. Gevşemeye gelmez. Her sene iyi kadro yaptı dersiniz ama 5 yıl içinde ilk defa çok iyi transfer yaptığını itiraf etti Ali Bey.

"KENT SÜRE İSTİYOR"

Çok tecrübeli bir takım var Fenerbahçe'de. Hem topa sahip olup hem de 3. bölgede çok etkili oynuyor. Ryan Kent oynadığı oyunla 'hocam ben biraz daha fazla süre istiyorum' diyor. Fenerbahçe taraftarı, Oosterwolde, Kent, Serdar Aziz ve King'i Hatayspor maçında görse 'Eyvah! Bu neden oynuyor?' demez. İrfan Can bu maç düşüktü. Tadic de 3 yıldızlı oynadı.

"FENERBAHÇE'NİN GERÇEKTEN İYİ BİR KADROSU OLAN RAKİBİ VAR"

İsmail Kartal, ilk haftalarda biraz daha panikliydi ama sonraki dönemde kendini çok geliştirdi. Taraftarın da tutkusu çok daha başka bir seviyeye getirdi takımı. Fenerbahçe'nin tek problemi gerçekten iyi bir kadrosu olan rakibi var. O yüzden 90'ı görmeyen şampiyon olamaz dedim.

Volkan Demirel, Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi yere göğe sığdıramadı: Tarihinin en iyi kadrosu - Son Dakika


Son Dakika
09:13 Avrupa ve Türkiye'de tarihi dominasyon! Fenerbahçe rekoru egale etti
08:55 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Hamas ile ilgili operasyon iddiasına İran'dan yanıt geldi: Bizim hiçbir ilgimiz yok
08:54 Meteoroloji'den 14 kent için sarı kodlu alarm! Sağanak ve fırtına bekleniyor
08:51 Kızılcık Şerbeti'ndeki rolüyle tepki çeken Doğukan Güngör için ''Fatih'i tokatla'' diye site açıldı
08:30 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi yere göğe sığdıramadı: Tarihinin en iyi kadrosu
08:19 MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Eda oldu
08:08 İsrail'le ilgili skandal iddia: Hamas operasyonuna ilişkin istihbarat alındı ama detaylara ulaşılamadı
08:06 CHP'nin olaylı kongresinden değişimciler galip çıktı! İmamoğlu'ndan imalı tebrik mesajı
07:47 Ünlü oyuncu Wilma Elles, 3. kez anne oldu
07:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Müjdemizi vereceğiz'' dediği Kabine, bugün toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2023 09:32:07. #1.11#
SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi yere göğe sığdıramadı: Tarihinin en iyi kadrosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement