10 yaşında geldiği Beşiktaş'a veda ediyor - Son Dakika
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10 yaşında geldiği Beşiktaş'a veda ediyor

10 yaşında geldiği Beşiktaş\'a veda ediyor
24.07.2025 10:20
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Beşiktaş altyapısına 10 yaşında katılan ve A Takım'dan Milli Takım'a kadar yükselen Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'a veda ediyor. İtalyan takımı Cagliari ile kiralık transferi konusunda anlaşma sağlandı. Kılıçsoy, Shakhtar maçından sonra İtalya'ya gidecek. Cagliari, Kılıçsoy için Beşiktaş ile 12+2 milyon euro satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladı.

Süper Lig devi Beşiktaş altyapısına 10 yaşında gelen ve A Takım sonrası Milli Takım'a kadar yükselen Semih Kılıçsoy evine veda ediyor. Cagliari ile kiralık transferi konusunda anlaşma sağlanan Kılıçsoy, Shakhtar maçından sonra ayrılacak.

İtalyan takımı Cagliari, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş ile 12+2 milyon euro satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladı.

10 yaşında geldiği Beşiktaş'a veda ediyor

2028 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi devam eden 19 yaşındaki genç yıldız satın alma opsiyonu kullanılırsa yuvasına veda etmiş olacak.

10 yaşında geldiği Beşiktaş'a veda ediyor

10 YAŞINDA BEŞİKTAŞ'A GELDİ

Futbola Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'de başlayan Kılıçsoy, 2016'da Beşiktaş altyapısına katıldı ve U-19 Süper Ligi'nde 64 maçta 42 gol attı. Kılıçsoy, 2023'te profesyonel oldu ve 2023-24 UEFA Konferans Ligi elemelerinde Tirana'ya attığı gol ile Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcusu oldu.

Semih Kılıçsoy, Milli Takım, Beşiktaş, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10 yaşında geldiği Beşiktaş'a veda ediyor - Son Dakika

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