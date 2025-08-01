10 yaşında geldiği Beşiktaş'a veda ediyor - Son Dakika
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10 yaşında geldiği Beşiktaş'a veda ediyor

10 yaşında geldiği Beşiktaş\'a veda ediyor
01.08.2025 16:06
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Beşiktaş altyapısına 10 yaşında katılan ve A Takım'dan Milli Takım'a kadar yükselen Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'a veda ediyor. İtalyan takımı Cagliari ile kiralık transferi konusunda anlaşma sağlayan Semih, görüşmeleri yapmak için İtalya'ya hareket etti.

Süper Lig devi Beşiktaş altyapısına 10 yaşında gelen ve A Takım sonrası Milli Takım'a kadar yükselen Semih Kılıçsoy evine veda ediyor.

İTALYA'YA GİTTİ

Genç oyuncu, İtalya Serie A ekibi Cagliari ile transfer görüşmeleri yapmak üzere bu ülkeye gitti. İtalya'da Cagliari Kulübü'nün yöneticileriyle bir araya gelecek 19 yaşındaki oyuncu, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İtalya'ya hareket etti.

10 yaşında geldiği Beşiktaş'a veda ediyor

10 YAŞINDA BEŞİKTAŞ'A GELDİ

Futbola Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'de başlayan Kılıçsoy, 2016'da Beşiktaş altyapısına katıldı ve U-19 Süper Ligi'nde 64 maçta 42 gol attı. Kılıçsoy, 2023'te profesyonel oldu ve 2023-24 UEFA Konferans Ligi elemelerinde Tirana'ya attığı gol ile Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcusu oldu.

Semih Kılıçsoy, Milli Takım, Beşiktaş, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10 yaşında geldiği Beşiktaş'a veda ediyor - Son Dakika

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